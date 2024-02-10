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"Мы услышали последние крики": в Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью

Алёна Воронина
10 февраля 2024, 13:08обновлено 10 февраля, 13:38
Пожилая женщина успела набрать своих родных и прокричать в трубку, что их дом горит. Но когда сын и невестка прибежали к дому, зайти туда уже было невозможно.
Удар по Харькову
В Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью, невестка погибших рассказала о трагедии/ коллаж: Главред, фото: Telegram Синегубов, скрин

В Харькове в результате атаки российских оккупантов 10 февраля погибли семь человек – муж с женой и их тремя детьми, а также пожилые супруги. Парализованный 66-летний мужчина и его 65-летняя жена с инвалидностью оказались в огненной ловушке, когда огонь перекинулся на их дом.

Наталья – невестка погибшей пожилой пары – рассказала детали трагедии в комментарии "24 Каналу". Она отметила, что свекровь успела набрать ее после атаки оккупантов. Но когда невестка с мужем прибыли в дом пожилой пары, зайти туда уже было невозможно из-за огня.

"Родители мужа здесь жили. Свекровь позвонила, сказала, что горит. Сказала, что видела в окно зарево, а потом перезвонила и начала кричать, что на дом перекинулось. Мы услышали последние крики и всё. Больше на связь она не выходила. Мы через 5, ну 10 максимум минут, как она перезвонила, были здесь. Но уже не было как зайти", – рассказала Наталья.

видео дня

Она отметила, что свекор был парализован, поэтому он не мог самостоятельно выбраться из горящего дома. Свекровь также имела инвалидность.

Наталья рассказала, что она также была знакома с погибшей семьей с маленькими детьми.

"Здесь жили женщина с сыном, невесткой и трое детей маленьких. Мы их хорошо знали, они местные", – рассказала Наталья.

Атака дронами по Украине 10 февраля

Напомним, после удара по Харькову 10 февраля в городе горят более десятка жилых домов. По словам мэра города Игоря Терехова, на месте происшествия горели 14 частных жилых домов, а общая площадь пожара составила более 3700 квадратных метров.

По данным ОВА, возгорание произошло из-за утечки топлива на нефтебазе, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где расположен жилой сектор.

Мэр города Терехов сообщил, что РФ убила в Харькове 7 человек, в том числе троих детей. Среди жертв дети 7 и 4 лет, а также ребенок в возрасте около 6 месяцев. 15 жилых частных домов полностью сгорели. Позже стало известно, что мама с детьми пыталась спастись в ванной.

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