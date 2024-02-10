Захватчики убили безоружных защитников Украины во время штурма позиций ВСУ возле Клещеевки.

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Оккупанты расстреляли пленных украинских военных возле Бахмута/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных во время боев под Клищиевкой Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Отмечается, что видео расстрела было распространено в медиа 9 февраля 2024 года.

Прокуратура уже начала расследование по факту расстрела российскими захватчиками безоружных защитников Украины.

видео дня

"Начато расследование по факту убийства оккупантами безоружных украинских военнопленных. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). 9 февраля 2024 года в медиа было распространено видео расстрела украинских защитников представителями ВС РФ во время захвата наших позиций вблизи с. Клещеевка Бахмутского района", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора рассказали, что на видео с вражеского дрона зафиксировано, как, вероятно, командир одного из подразделений армии страны-агрессора России во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать противника в плен.

"Во время наступления на позиции военные рф расстреляли одного безоружного пленного, который выходил к ним с поднятыми руками. И убили второго, бросив гранату в блиндаж. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – отметили в Офисе генпрокурора.

Ранее сообщалось о расстреле пленных бойцов ВСУ, который произошел в декабре 2023 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области. В прокуратуре заявили о начале расследования по факту расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем.

Также позже сообщалось, что "псковские десантники" под подозрением в расстреле защитников Украины в Запорожской области. Руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов рассказал, что есть основания подозревать в казни трех украинских военнопленных военных из российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, еще известной как "Псковская десантная дивизия".

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