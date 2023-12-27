Расстрел пленных бойцов ВСУ: в прокуратуре рассказали о преступлении РФ

В прокуратуре заявили о начале расследования по факту расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем.
Как уточнили в Офисе генпрокурора, военнослужащие армии РФ в декабре 2023 года во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников.
Уточняется, что через час, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли. При этом видео об этом сейчас появилось и распространилось в интернете.
"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - добавили в ОГП.
Ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.
СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.
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