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Расстрел пленных бойцов ВСУ: в прокуратуре рассказали о преступлении РФ

Алексей Тесля
27 декабря 2023, 16:27
В нарушение Женевской конвенции оккупанты расстреляли украинских военнопленных.
погибшие, всу
Оккупанты расстреляли пленных украинских бойцов / Коллаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook, УНИАН

В прокуратуре заявили о начале расследования по факту расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, военнослужащие армии РФ в декабре 2023 года во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников.

Уточняется, что через час, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли. При этом видео об этом сейчас появилось и распространилось в интернете.

видео дня

"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - добавили в ОГП.

Screenshot
/ t.me/pgo_gov_ua

Ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

СБУ официально подтвердила имя Героя. Им является Александр Мациевский.

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расстрел ВСУ Офис генпрокурора война России и Украины
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