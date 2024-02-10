Мощный удар ВСУ на юге: у россиян крупные потери, названы направления

За сутки в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 17 авиаударов, совершил 57 штурмовых действий и 599 артобстрелов.
В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
Отмечается, что Силы обороны за прошедшие сутки отразили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак - возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 19 атак.
На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Работино Запорожской области.
Потери армии РФ
Общие потери врага в живой силе на Таврическом направлении за минувшие сутки составили 361 человек.
Общие потери врага в вооружении и военной технике составляют 13 единиц, не считая БПЛА. В частности:
- 2 танка;
- 1 ББМ;
- 1 артсистема;
- 6 автомобилей;
- 3 единицы специальной техники;
- 2 склада боеприпасов россиян.
Нейтрализовано или уничтожено 145 БпЛА разных типов.
Война в Украине
Ранее сообщалось, что ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой. Украинские силы продолжают сдерживать оккупантов на нескольких направлениях.
Как ранее сообщалось, у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление. Враг за сутки провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов, рассказал Александр Тарнавский.
Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.
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