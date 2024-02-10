Война в Украине может "заморозиться": Мусиенко назвал основную опасность на 2024 год

Позиционная война может быть полезной для накопления сил и подготовки к новому прорыву, но она может и быть опасной, ведь есть риск "замораживания" войны.

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Мусиенко назвал основную опасность на 2024 год/ коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, скрин

Если Украина перейдет в войне в позиционную оборону, это может обернуться как позитивными, так и очень негативными последствиями в зависимости от нескольких факторов. Позиционная оборона опасна тем, что она может затянуться, интенсивность боевых действий может начать угасать, и тогда нам грозит возникновение стадии замороженного конфликта.

Но если Украина перейдет к позиционной войне и сможет за 2024 год накопить достаточно ресурсов благодаря тому, что поддержка нашего государства со стороны стран-партнеров будет продолжаться, то в дальнейшем может быть возможность осуществить прорыв на фронте. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.

"Дело в том, что основные плюсы стратегической или глухой обороны, как ее еще называют, или даже активной обороны заключаются в том, что имея оборонительные рубежи и сооружения можно маневренно и быстро обороняться, применяя меньшее количество ресурсов, а также иметь время накапливать силы для того, чтобы восстановить в будущем наступательные действия (например, в 2025 году). И это очень хорошая стратегия, которая имеет право на жизнь, и она в определенной степени действенная (при условии, что в 2025 году у нас будет оружие, боеприпасы и люди для того, чтобы вести наступательные действия)", – отметил Мусиенко.

Однако, по его словам, оборона может перейти в такую позиционную войну, из которой, в конце концов, будет трудно выйти.

Мусиенко отметил, что оборона всегда имеет две задачи: истощить врага и подготовить собственные силы, чтобы иметь возможность перейти в наступление и выполнить определенные задачи по деоккупации и уничтожению армии противника.

"И вот здесь есть риски в том, что мы не имеем уверенности, что на 2025 год мы получим обеспечение, и за 2024 год нарастим ресурсы настолько, чтобы осуществить прорыв", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он отметил, что позиционная оборона рискованна тем, что из нее можно и не выйти в определенный момент. То есть она может очень растянуться во времени и потом сведется к тому, что интенсивность конфликта просто начнет угасать. И тогда мы дойдем до стадии замороженного конфликта.

"Именно поэтому есть идея проведения хотя бы локальных, но тактических наступательных операций уже в 2024 году. Чтобы и общество понимало, и не было деморализации, что война затянется и на 2025, 2026, 2027 годы. И чтобы наши партнеры видели, что мы, очевидно, не готовы к позиционной заморозке войны и хотим несколько большего – как минимум, отвоевать определенные территории на юге с обеспечением безопасности наших морских путей и коридоров", – отметил Мусиенко.

Смотрите интервью Александра Мусиенко Главреду о ситуации на фронте:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко – блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что РФ ночью массированно ударила по Украине "Шахедами" – были атакованы 2 области. Оккупанты направили свою очередную атаку на две области Украины, запустив более трех десятков дронов-камикадзе.

Напомним, ранее в The New York Times отмечали, что средств ПВО Украине хватит только до следующего месяца. У Украины сейчас есть военные проблемы, которые "выходят за рамки одного боя". Украинские войска истощены, им не хватает оружия и боеприпасов.

Также ранее сообщалось, что НАТО хочет изменить курс и координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа. В Альянсе опасаются, что военная помощь США для Украины может прекратиться в случае победы на выборах Дональда Трампа.

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