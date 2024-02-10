РФ ночью массированно ударила по Украине "Шахедами": были атакованы 2 области

Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 февраля, массированно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Захватчики запустили 31 беспилотник. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Украинским военным удалось сбить 23 вражеских дрона. Оккупанты в основном направляли свою атаку на две области – Одесскую и Харьковскую.
"Уничтожено 23 ударных БпЛА. В ночь на 10 февраля 2024 года противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed-136/131" из Балаклавы и мыса Чауда – Крым, Курской области – рф. Основные направления удара Одесская и Харьковская области", – говорится в сообщении.
Указанные 23 дрона удалось уничтожить именно в пределах упомянутых двух областей.
"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы уничтожено 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей", – сообщили в Воздушных силах.
Удары дронами по Украине
Напомним, РФ атаковала Харьковскую область "Шахедами" в ночь на 9 февраля. В результате ударов вражеских БПЛА было возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что было зафиксировано не менее пяти "Шахедов".
Также поздно вечером 9 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину "Шахедами" – взрывы прогремели в Харькове и Одессе. Российские оккупанты попали в объект инфраструктуры в Харькове, в Одессе сообщалось о пострадавших.
Позже стало известно, что после удара по Харькову в городе горят более десятка жилых домов. По словам мэра города Игоря Терехова, на месте происшествия горели 14 частных жилых домов, а общая площадь пожара составила более 3700 квадратных метров.
Утром 10 февраля Терехов сообщил, что РФ убила в Харькове 7 человек, в том числе троих детей. Среди жертв дети 7 и 4 лет, а также ребенок в возрасте около 6 месяцев. 15 жилых частных домов полностью сгорели.
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