РФ ночью массированно ударила по Украине "Шахедами": были атакованы 2 области

Оккупанты направили свою очередную атаку на две области Украины, запустив более трех десятков дронов-камикадзе.

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РФ ночью массированно ударила по Украине Шахедами/ коллаж: Главред, фото: Telegram Синегубов, Telegram

Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 февраля, массированно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Захватчики запустили 31 беспилотник. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Украинским военным удалось сбить 23 вражеских дрона. Оккупанты в основном направляли свою атаку на две области – Одесскую и Харьковскую.

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"Уничтожено 23 ударных БпЛА. В ночь на 10 февраля 2024 года противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed-136/131" из Балаклавы и мыса Чауда – Крым, Курской области – рф. Основные направления удара Одесская и Харьковская области", – говорится в сообщении.

Указанные 23 дрона удалось уничтожить именно в пределах упомянутых двух областей.

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы уничтожено 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей", – сообщили в Воздушных силах.

Удары дронами по Украине

Напомним, РФ атаковала Харьковскую область "Шахедами" в ночь на 9 февраля. В результате ударов вражеских БПЛА было возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что было зафиксировано не менее пяти "Шахедов".

Также поздно вечером 9 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину "Шахедами" – взрывы прогремели в Харькове и Одессе. Российские оккупанты попали в объект инфраструктуры в Харькове, в Одессе сообщалось о пострадавших.

Позже стало известно, что после удара по Харькову в городе горят более десятка жилых домов. По словам мэра города Игоря Терехова, на месте происшествия горели 14 частных жилых домов, а общая площадь пожара составила более 3700 квадратных метров.

Утром 10 февраля Терехов сообщил, что РФ убила в Харькове 7 человек, в том числе троих детей. Среди жертв дети 7 и 4 лет, а также ребенок в возрасте около 6 месяцев. 15 жилых частных домов полностью сгорели.

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