УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ ночью массированно ударила по Украине "Шахедами": были атакованы 2 области

Алёна Воронина
10 февраля 2024, 08:35
Оккупанты направили свою очередную атаку на две области Украины, запустив более трех десятков дронов-камикадзе.
Удар по Харькову дронами, дроны Шахед
РФ ночью массированно ударила по Украине Шахедами/ коллаж: Главред, фото: Telegram Синегубов, Telegram

Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 февраля, массированно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Захватчики запустили 31 беспилотник. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Украинским военным удалось сбить 23 вражеских дрона. Оккупанты в основном направляли свою атаку на две области – Одесскую и Харьковскую.

видео дня

"Уничтожено 23 ударных БпЛА. В ночь на 10 февраля 2024 года противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed-136/131" из Балаклавы и мыса Чауда – Крым, Курской области – рф. Основные направления удара Одесская и Харьковская области", – говорится в сообщении.

Указанные 23 дрона удалось уничтожить именно в пределах упомянутых двух областей.

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы уничтожено 23 "шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей", – сообщили в Воздушных силах.

Удары дронами по Украине

Напомним, РФ атаковала Харьковскую область "Шахедами" в ночь на 9 февраля. В результате ударов вражеских БПЛА было возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что было зафиксировано не менее пяти "Шахедов".

Также поздно вечером 9 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину "Шахедами" – взрывы прогремели в Харькове и Одессе. Российские оккупанты попали в объект инфраструктуры в Харькове, в Одессе сообщалось о пострадавших.

Позже стало известно, что после удара по Харькову в городе горят более десятка жилых домов. По словам мэра города Игоря Терехова, на месте происшествия горели 14 частных жилых домов, а общая площадь пожара составила более 3700 квадратных метров.

Утром 10 февраля Терехов сообщил, что РФ убила в Харькове 7 человек, в том числе троих детей. Среди жертв дети 7 и 4 лет, а также ребенок в возрасте около 6 месяцев. 15 жилых частных домов полностью сгорели.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Харькова дроны вторжение России атака дронов
Реклама

Главное за день

РФ запустила по Одесчине три волны "Шахедов": есть "прилеты", ранены четыре человека

РФ запустила по Одесчине три волны "Шахедов": есть "прилеты", ранены четыре человека

09:54 Украина
НАТО хочет координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа – СМИ

НАТО хочет координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа – СМИ

09:22 Украина
Средств ПВО Украине хватит лишь до следующего месяца — The New York Times

Средств ПВО Украине хватит лишь до следующего месяца — The New York Times

09:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:54

РФ запустила по Одесчине три волны "Шахедов": есть "прилеты", ранены четыре человека

09:40

Бред Путина перед недожурналистом Карлсономмнение

09:22

НАТО хочет координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа – СМИ

09:19

Средств ПВО Украине хватит лишь до следующего месяца — The New York Times

09:00

Европа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - ЖирновЭксклюзив

Без помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - МусиенкоБез помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - Мусиенко
08:35

РФ ночью массированно ударила по Украине "Шахедами": были атакованы 2 области

08:20

Только люди с "орлиным зрением" найдут тигра: сложная загадка на внимательность

08:00

Церковный праздник 11 февраля: почему нельзя экономить на питании животных

07:56

Ночная атака дронов: РФ убила в Харькове 7 человек, в том числе троих детейФотоВидео

Реклама
07:50

Создать истерику на Западе: в ISW назвали главную цель интервью Путина Карлсону

06:10

Путин должен быть физически и политически уничтоженмнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти пирожное

04:35

Зачем в квартире раскладывать корицу: секрет, о котором знают единицы

04:03

Эти звуки нельзя игнорировать: сантехник назвал признаки поломки унитаза

03:34

Желтые пятна исчезнут могновенно: как за считанные минуты отчистить старый матрас

03:10

"Вместе не быть": совместимость знаков зодиака по китайскому гороскопу

02:41

Гороскоп Таро на Китайский Новый год 2024: Тельцам - свобода, Ракам - везение, Козерогам - прибыльВидео

01:53

Удар по Харькову: в городе горят больше десятка жилых домов

01:35

"Дайте нам сожрать Украину": аналитик назвал главный месседж Путина для Запада

00:53

Как быстро охладить чай: мужчина в ТикТок показал интересный трюк

Реклама
09 февраля, пятница
23:59

Россия атаковала Украину "Шахедами": взрывы прогремели в Харькове и Одессе

23:21

"Сертификат защитника" заменит ТЦК: в Раде предлагают новый подход к мобилизации

23:14

Массовая мобилизация в России: эксперт предупредил украинцев об угрозах на фронтеВидео

23:06

Почему нельзя говорить "в даний момент": языковед объяснил серьезную ошибкуВидео

22:33

Шольц ответил на скандальное интервью Путина: канцлер дал обещание Украине

22:17

"Это Ваша награда": Залужный прокомментировал присвоение ему звания Героя Украины

22:02

Едем разводиться: Джанабаева поделилась редким фото с Меладзе

21:55

"Нужно оружие и люди": майор рассказал, что изменится после назначения Сырского

21:27

На певицу Елку набросилась прохожая в Москва

21:18

Зеленский назначил нового начальника Генштаба: что известно о генерале Баргилевиче

21:10

С 1 млн мобилизованных на передовой до 300 тысяч: в ОП назвали задачу Сырского

20:59

Угрожали убить жену и ребенка погибшего воина ВСУ: полиция задержала вымогателей

20:43

РФ ударила авиабомбами по Сумщине: есть погибшие и раненые, много разрушенийФото

20:13

Ян "Кеноби". Мира не будет, пока существует РоссияВидеоблоги

20:02

"Привыкли к параноидальным оправданиям": Польша жестко разнесла обвинения Путина

19:53

"Поставил себя в один ряд с Гитлером": эксперт разнес скандальное интервью Путина

19:34

Лунный календарь на 10 февраля: почему нельзя завершать текущие дела

19:30

Глупости и историческая ложь: что наплел Путин Карлсонумнение

19:28

Украинский военный трагически погиб через неделю после обмена из плена

19:00

"Обновление и новый подход": в Конгрессе высказались насчет смены главкома ВСУ

Реклама
18:40

"ВСУ держат удар": Мусиенко оценил риск захвата оккупантами Часового Яра

18:40

Новый Главком: чем отличился Сырский?мнение

18:34

ВСУ пытаются выполнить две задачи: эксперт раскрыл критическую ситуацию в Авдеевке

18:18

"Выглядеть на 10 лет моложе": какие маски омолаживают лицо лучше всего

18:10

"Стал предателем": Медведев истерит из-за назначения Сырского главкомом ВСУ

17:53

Конгрессмены в Киеве: в Украину прибыла важная двухпартийная делегация из США

17:45

Появилась реакция ЕС на отставку Залужного

17:43

Серьезная непогода идет в Украину: в каких областях повалит дождь со снегом

17:18

СБУ била дронами сразу по двум НПЗ в РФ: СМИ узнали об ударе по важной установке

17:06

Благотворительный вечер бокса SpartaBox при поддержке Favbet собрал 5 млн грн реклама

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять