"Дайте нам сожрать Украину": аналитик назвал главный месседж Путина для Запада

Возможно, у Владимира Путина есть определенные психические проблемы, не исключает Александр Палий.

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Александр Палий прокомментировал интервью Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Все, что говорил диктатор Владимир Путин в ходе интервью Такеру Карлсону, является парадоксальным абсурдом, заявил политический аналитик, историк Александр Палий.

"Возможно, это связано с определенными психическими проблемами у него, ведь известно, что существует такая болезнь как склонность ко лжи, которой часто страдают шизофреники", - пишет он в колонке на сайте Главред.

Аналитик напомнил, что президент РФ упоминал Великое княжество Литовское и подчеркнул, что это было русское княжество.

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"А такие его слова вполне можно трактовать как покушение на независимость Литвы. Путин пытается украсть все, даже Литовское княжество! Имелось в виду Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское, но Русское – это украинское, потому что Русью в то время называли Киев. Путин это перетолковал на свой вкус, чтобы угрожать еще и литовцам. И при этом еще и отмечал, что у России нет интересов ни в Польше, ни в Литве – есть только угрозы", - убежден он.

Эксперт говорит, что месседж Путина для Запада был прост – "дайте нам сожрать Украину".

"Он хочет, чтобы ему позволили сейчас захватить то, что Россия оккупировала на данный момент, а потом пойти дальше. Впрочем, пока что Путина и его войска бьют в Украине, поэтому ему сейчас не до Польши и Литвы. Да, он пытается угрожать всем, но Украина выбьет зубы российским войскам. Ведь если сейчас американцы проголосуют за помощь Украине, будет совсем другая ситуация", - добавил Палий.

Напомним, эксперт разнес скандальное интервью Путина. Такое интервью "продать американской публике вряд ли удастся", считает Александр Палий.

Ранее в ГУР разнесли новые бредни Путина насчет Украины. Интервью Владимира Путина - это информационно-психологическая спецоперация, уверен Андрей Юсов.

Напомним, накануне Путин дал интервью, в котором повторил заезженные нарративы российской пропаганды, включая те, что касаются войны в Украине.

Он обвинил Украину в нежелании вести переговоры, заявил, что Россия "не достигла целей" в войне против Украины, а также что РФ была "вынуждена взять Крым под свою защиту" в 2014 году.

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