"Поставил себя в один ряд с Гитлером": эксперт разнес скандальное интервью Путина

Такое интервью "продать американской публике вряд ли удастся", считает Александр Палий.

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Александр Палий прокомментировал интервью Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Диктатор Владимир Путин в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном вдруг начал восхвалять и оправдывать Адольфа Гитлера, утверждая, что тот был вынужден напасть на Польшу, заявил политический аналитик, историк Александр Палий.

"Причем Путин сказал это дважды. И это фактически то же самое, что он постоянно говорит о себе и Украине – мол, он был вынужден напасть на нее. Следовательно, Путин сам себя поставил в один ряд с Гитлером", - подчеркнул он в колонке на Главреде.

Эксперт отмечает, что на Западе же Гитлер воспринимается как абсолютное зло. Поэтому, когда Путин, рассказывая о денацификации украинцев, начинает выгораживать Гитлера, это выглядит полнейшим абсурдом.

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"Такое интервью продать американской публике вряд ли удастся. Тем более, не удастся ему отбелить Путина. Скорее, наоборот. С точки зрения интересов Москвы, это интервью просто не должно было появляться в таком виде, поскольку оно показывает Путина Западу абсолютным неадекватом. В этом разговоре он предстал как человек, который не просто врет, а врет с выкрутасами", - считает он.

Аналитик пишет, что одна из самых ярких сказанных Путиным глупостей заключалась в том, что отец Владимира Зеленского воевал во Вторую мировую войну на фронте, хотя Александр Зеленский родился в 1947 году: "Интересно, как он сумел повоевать, если война началась и закончилась еще до его рождения?".

"В ответах Путина была масса исторической лжи и несоответствий. С одной стороны, он рассказывал, как Россия рьяно помогала Украине по просьбе Богдана Хмельницкого, а с другой – как Россия и Польша поделили Украину по Днепру. Это так выглядит помощь?", - добавил Палий.

Ранее в ГУР разнесли новые бредни Путина насчет Украины. Интервью Владимира Путина - это информационно-психологическая спецоперация, уверен Андрей Юсов.

Напомним, накануне Путин дал интервью, в котором повторил заезженные нарративы российской пропаганды, включая те, что касаются войны в Украине.

Он обвинил Украину в нежелании вести переговоры, заявил, что Россия "не достигла целей" в войне против Украины, а также что РФ была "вынуждена взять Крым под свою защиту" в 2014 году.

Ранее российский диктатор Путин заявил, что он якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации". Об этом хозяин Кремля сказал в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, которого в СМИ называют "американским Соловьевым".

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