Путин изо всех сил держал трясущуюся ногу и кашлял во время интервью американскому журналисту

Ему приходилось изо всех сил держать свою ногу на месте.

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Путин трясся во время интервью / Коллаж Главред, фото скриншот tuckerclarson

Террористу и диктатору, президенту России Владимиру Путину пришлось сдерживать трясущуюся ногу во время интервью с Такером Карлсоном - на фоне слухов о том, что его здоровье ухудшается.

По информации The Daily Mail, в двухчасовом интервью с бывшим ведущим Fox News, опубликованном в четверг, Путину пришлось рукой держать ногу и не давать ей двигаться. 71-летний бункерный дед также несколько раз кашлял, делая громкие заявления, например, о том, что Россия имеет превосходящие "сверхзвуковые ракеты" над всеми остальными странами, а репортер Wall Street Journal Эван Гершкович является "шпионом".

На видео - не контролируемая нога Путина и попытки держать ее:

видео дня

Некоторые критики усомнились в здоровье Путина перед интервью, когда он был сфотографирован со странными гримасами во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко 28 января. Многие отметили, что Путин выглядел растерянным.

Между тем, Кремль неоднократно опровергал слухи о том, что у Путина серьезные проблемы со здоровьем, например о том, что у него произошла остановка сердца осенью или что он болен раком и использует двойников.

Как сообщал Главред, Путин в интервью Карлсону также назвал свою цель в войне с Украиной и признал, что она еще не достигнута.

Ранее российский диктатор Путин заявил, что он якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации". Об этом хозяин Кремля сказал в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, которого в СМИ называют "американским Соловьевым".

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