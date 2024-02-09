Ночью РФ атаковала Харьковщину "Шахедами": что известно

В результате ударов вражеских БПЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине.

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Харьковскую область атаковали "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 9 февраля российские оккупанты атаковали Харьковщину дронами. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что было зафиксировано по меньшей мере пять "Шахедов".

По его словам, в Змиевской общине беспилотник попал в объект нежилой инфраструктуры.

"В результате ударов вражеских БПЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине. Зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов", - сообщил Синегубов в своем Telegram-канале.

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Пострадавших на данный момент нет.

Как сообщал Главред, в ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры.

В Силах обороны Юга уточнили, что атака продолжалась более пяти часов. ПВО удалось уничтожить пять дронов на Одесчине, три - в Николаевской области и два - в Винницкой области.

3 февраля РФ атаковала Кривой Рог Днепропетровской области дронами-камикадзе. Один из ударов пришелся по объекту энергетики. В городе ввели аварийные отключения света, были перебои и со связью.

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