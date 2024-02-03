В Кривом Роге - аварийные отключение света, возможны перебои со связью из-за атаки дронов

Энергетики вводят в городе графики аварийных отключений по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов, сообщил Александр Вилкул.

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В Кривом Роге - аварийные отключение света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты в ночь на 3 февраля атаковали Кривой Рог Днепропетровской области дронами-камикадзе. Один из ударов пришелся по объекту энергетики. В городе вводят аварийные отключения света, возможны перебои и со связью.

"Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов). Через 10 мин остановится скоростной трамвай", - сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Кроме того, часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы.

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"Будут веерные перебои с электроэнергией и связью. Напоминаю всем, что у нас создано 213 "Пунктов несокрушимости" - там есть электричество, тепло и все необходимое", - добавил Вилкул.

Ночная атака дронов

Как сообщал Главред, в ночь на 3 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 14 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Девять дронов удалось сбить.

В Днепропетровской области РФ атаковала Криворожье. Уничтожены пять беспилотников, но есть и "прилеты".

Возникли два пожара. Без света в районе остались около 15 тысяч человек.

Также без электроэнергии две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают теплом 43 тысячи абонентов.

В городе частично обесточен скоростной трамвай. Некоторые семьи остались без водоснабжения.

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