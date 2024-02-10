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Средств ПВО Украине хватит лишь до следующего месяца — The New York Times

Анна Ярославская
10 февраля 2024, 09:19
У Украины сейчас есть военные проблемы, которые "выходят за рамки одного сражения". Украинские войска измотаны, им не хватает оружия и боеприпасов.
Средств ПВО Украине хватит лишь до следующего месяца — The New York Times
Без пополнения средств ПВО Украине хватит их лишь до следующего месяца / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov

Без военной помощи США каскадное обрушение вдоль линии фронта может произойти уже в 2024 году. Если не будут пополнятся средства ПВО, Украине их хватит только до следующего месяца. Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на оценки американских чиновников.

Собеседники издания заявили, что у Украины сейчас есть военные проблемы, которые "выходят за рамки одного сражения".

"Украинские войска измотаны, им не хватает оружия и боеприпасов. Системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, неуклонно истощаются из-за повторяющихся бомбардировок", — говорится в материале.

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Издание отмечает, что пройдет по крайней мере несколько месяцев, прежде чем отсутствие возобновления помощи будет иметь массовое влияние на фронте.

"Но без этого, добавляют они, сложно понять, как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя", — говорится в статье.

До следующего месяца Украине может быть тяжело проводить локальные контратаки, а в начале лета ее военные могут испытывать трудности с тем, чтобы отбивать российские атаки.

При этом официальные лица также считают, что России будет сложно быстро создать достаточный потенциал для проведения большого наступления на востоке Украины. Российские войска, скорее всего, будут двигаться вперед неуклюже и разобщенно, с высоким порогом потерь среди своих войск.

Военная помощь Украине

8 февраля в Сенате США рассмотрели законопроект по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню, но на этот раз без включения вопросов миграционной реформы и безопасности границы. Проголосовало более 60-ти сенаторов, что означает, Сенат США принял процедурное решение для рассмотрения предоставления помощи Украине. Далее этот вопрос должна рассмотреть Палата представителей.

Тем временем высокопоставленные парламентарии стран Северной Европы и Балтии посетили Вашингтон и выразили свою тревогу относительно отсутствия четкой стратегии США по поводу помощи Украине. Они настаивают на принятии Конгрессом решения о продолжении поддержки Киева.

Евросоюз предоставит Украине 50 миллиардов долларов военной помощи. Соответствующее решение приняли в блоке 1 февраля. Киев получит поддержку несколькими траншами. Лидеры всех 27 стран достигли консенсуса по этому вопросу.

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