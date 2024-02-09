"Ребята, просыпайтесь": в странах ЕС разнесли Конгресс и призвали помочь Украине

Если Владимир Путин достигнет своих "целей" в Украине, то попытается захватить большую территорию Европы, считают депутат семи европейских стран.

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Депутаты семи стран Евросоюза прибыли в Штаты и призвали Конгресс принять помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в США, ua.depositphotos.com

Высокопоставленные парламентарии стран Северной Европы и Балтии посетили Вашингтон и выразили свою тревогу относительно отсутствия четкой стратегии США по поводу помощи Украине. Они настаивают на принятии Конгрессом решения о продолжении поддержки Киева.

Как сообщает Reuters, депутаты заявили, что если Путин достигнет своих так называемых целей в Украине, он попытается захватить большую часть Европы.

"Ребята, просыпайтесь. Готовы ли вы победить врага № 1, который действует как современный Гитлер?" – сказал руководитель комитета парламента Литвы по иностранным делам Жигимантас Павиленис, обратившись к демократам и республиканцам. видео дня

Главы комитетов по иностранным делам из Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии выступили в конце двухдневного визита, посвященного продлению помощи Украине со стороны США.

В частности, они рассказали, что провели встречи с представителями администрации Байдена и законодателями. Однако европейские парламентарии стремились подискутировать, в первую очередь, с республиканцами, которые блокируют помощь Украине. И только один американский конгрессмен-республиканец из Палаты представителей согласился с ними встретиться.

Байдена раскритиковали из-за Украины

Ряд представителей европейской делегации подвергли критике и президента Штатов Джо Байдена за противодействие принятию Украины в НАТО и стратегии "делать все необходимое" для поддержки Киева.

"Мы не слышим четкого послания (США) о том, чем должна закончиться эта война", - считает Марко Михкельсон, глава эстонского комитета по иностранным делам.

Кроме того, они не согласились с тем, что Европа недостаточно помогает Украине.

"Все наши страны, представленные здесь, предоставили Украине более 1% ВВП военной помощи. США предоставили около 0,3%", - считает Михкельсон.

Латвийский депутат Рихардс Колс отметил, что Россия усилила свою военную промышленность и увеличила бюджет. К тому же Москва продолжает импортировать западные технологии, даже несмотря на санкции.

"Мы не должны недооценивать их желание пережить нас. Их не волнуют человеческие жизни. Их не волнует цена. Мы должны проснуться", - подчеркнул Колс.

Помощь Украине от США

Администрация президента США Джо Байдена приостановила военную помощь Украине. Это произошло из-за того, что Конгресс до сих пор не проголосовал за продление помощи Киеву. Республиканцы требуют, чтобы пакет законопроектов, которые включает 60 млрд долларов для Украины, учитывал решение миграционных проблем на границе с Мексикой. Поскольку законодатели не могут договориться по этому вопросу, республиканцы отказываются голосовать.

В The New York Times написали материал, в котором говорится, что во второй половине года, если не будет помощи от США, в Украине начнутся негативные сценарии на фронте. Существует риск обвала фронта.

Сенат США принял решение о помощи Украине – 8 февраля американские законодатели провели процедурное голосование по законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Далее должно состояться повторное голосование, которое может пройти в конце февраля.

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