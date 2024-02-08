Без помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - Мусиенко

Без своевременной помощи от США Украине грозит позиционная война, а в перспективе - заморозка войны с Россией, убежден эксперт.

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Захват Авдеевки Путин попытается подать как победу к выборам в РФ - Мусиенко / Главред

Президент Владимир Зеленский заявил, что около 26% территории Украины до сих пор находятся под российской оккупацией, однако армия РФ не способна на серьезные продвижения на линии фронта. Тем не менее, враг активизировался на Донецком направлении, пытается захватить Авдеевку и закрепиться возле Часового Яра.

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, будут ли у Украины силы для наступления в течение 2024 года, есть ли шанс у ВСУ зайти в Крым в 2024 году и может ли Украина потерять контроль над Авдеевкой.

*Примечание Главреда: интервью было записано до голосования в Сенате США за выделение помощи Украине

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью охарактеризовал ситуацию на фронте как "стагнацию". Стоит ли в ближайшее время ожидать прорыва и изменений в пользу Украины?

Думаю, термин "стагнация" связан со сложной ситуацией, которая у нас сложилась. Сейчас враг атакует, нам нужно отразить эти многочисленные атаки и потом иметь возможность действовать, возможно, даже готовиться к собственному наступлению. Но стагнация связана не с успешной ситуацией для врага, а с нехваткой вооружений, снарядов, боеприпасов, которых нам нужно больше. Мы ждем самолеты, ракеты Taurus. А учитывая то, что президент давал интервью итальянскому медиа, то это еще был и призыв к нашим западным партнерам, ведь Италия будет председательствовать в "Большой семерке". И интервью итальянскому вещателю важно с точки зрения влияния на итальянскую аудиторию, их истеблишмент и политикум.

Характеризуя ситуацию на фронте в целом, стагнация заключается больше в отсутствии оружия, чем в пребывании Украины в тупике. Враг владеет инициативой, особенно на Востоке, российские войска ведут наступательные действия. Основные направления удара, где больше всего попыток прорывать наши позиции и атаковать - это Купянское и Авдеевское направления. Несколько уменьшилось количество атак, по сравнению с предыдущим периодом, на Бахмутском направлении, но там тоже горячо. Так же, как и по всему Востоку и даже на Юге, где враг пытается вернуть утраченные позиции в результате украинского наступления 2023 года - в Работино и Вербовом. Вместе с тем, украинские войска наносят чрезвычайно большие потери врагу - российские войска теряют в большом количестве технику и бронемашины. В частности, под Авдеевкой россияне в большом количестве теряют не только живую силу, а именно танки. У противника есть незначительные тактические успехи (и, возможно, будут еще), но, несмотря на все это, украинские силы продолжают противодействовать РФ и довольно эффективно сдерживать натиск врага. Там, где не хватает артиллерии, ее недостаток компенсируют дронами, которые получают за счет волонтеров и того, что предоставляет государство. Но врага сдерживают, и в такой активности враг будет находиться еще примерно до конца марта. В дальнейшем его наступательная активность иссякнет. Конец марта - это максимум.

Смотрите интервью Александра Мусиенко Главреду о ситуации на фронте:

То есть это может совпасть по времени с выборами в России?

Да, абсолютно. Даже если посмотреть по циклам наступления российских войск, то, во-первых, характерным признаком является наступление зимой. Во-вторых, с момента полномасштабного вторжения 2 года назад, когда российские войска наступали в конце зимы, их наступательная активность упала в июле. То есть прошло 5 месяцев. Затем, в 2022-2023 как раз 4-5 месяцев длилась как кампания в районе Бахмута, так и наступательная кампания врага в целом. Если отталкиваться от того, что текущее российское наступление началось во второй половине октября, то примерно во второй половине марта оно пойдет на спад.

Это - математические расчеты, которые четко работают. Они подтверждаются и ситуацией с резервами, которые враг теряет и сжигает в большом количестве, с их потерями и тем, что они не успевают компенсировать эти потери за счет мобилизованных. Это подтверждает и глава украинской разведки Кирилл Буданов. Мы пройдем этот этап, отобьем эти атаки, и вопрос в следующем - что дальше будем делать мы?

Выходить в наступление - это правильный план для того, чтобы через тактические успехи развить оперативные. Но для этого, опять-таки, нужно вооружение, обеспечение.

То есть нужен пакет помощи от Соединенных Штатов. Это очень важно, ведь пакет помощи от США и увеличенные пакеты помощи от стран Европы, а также наращивание производства оружия Украиной совместно с партнерами могли бы дать свет для выхода из туннеля стагнации.

Насколько процесс продвижения может замедлиться, если Украине не предоставят помощь от США?

Несмотря на то, что Европа сейчас делает очень много для поддержки Украины (а страны ЕС взяли на себя роль того, кто подставил плечо Украине в этот сложный период), вместе с тем, американское лидерство является важным. Если Европа будет готова до конца 2024 года произвести 1,2 млн снарядов, а в 2025-м - при условии стабильного финансирования, будет пакет помощи от США и запущено американское производство 1,5 млн снарядов, Европа может поддерживать Украину для ведения эффективных оборонительных действий. Что касается возможностей развития кампании для ведения наступательных действий, для этого очень важна поддержка Соединенных Штатов. Конечно, чем дольше США медлит с помощью, тем больший отпечаток это может иметь на фронте. Сейчас мы держимся за счет поставок пакетов помощи, которые были переданы ранее (например, благодаря им мы получили GLSDB и другие виды вооружений), но этого нам может хватить до середины весны. Например, до мая. А дальше нам нужно, чтобы эти поставки активнее финансировались Соединенными Штатами.

Когда вы говорили о спаде активности наступления россиян, я хотела бы уточнить - есть ли какая-то программа максимум, которую они за это время планируют выполнить? Чего именно они могут достичь, поскольку на носу выборы и Путину так или иначе нужна какая-то, хотя бы маленькая победа.

Максимальные цели в этой кампании наступления на Востоке для РФ остаются неизменными - полноценный захват всей территории Донецкой и Луганской областей с выходом на админграницы, восстановление тех рубежей, которые они потеряли в результате украинского наступления (Работино, Вербовое) и выравнивание линии фронта, а также вытеснение позиций наших войск с левобережья Херсонщины. Конечно, в случае успеха захвата Купянска и, фактически, левобережья реки Оскол. Могут ли они достичь оперативно-стратегического прорыва? Нет. Я думаю, что учитывая тенденции, в такого уровня операции они не достигнут успеха, но определенные тактические успехи врага еще возможны. Они могут произойти или на Купянском направлении, или на Авдеевском, или, возможно, Марьинском, где россияне могут продвинуться, но это не будет выходом на админграницы Донецкой области. Несмотря на то, что сейчас РФ бросает ва-банк все резервы, чтобы достичь тактических побед.

Можно допустить вариант, когда россияне увидят, что им не удается провести полномасштабные действия и развить это наступление с двух флангов, из района Купянска с севера и с юга Авдеевки, и тогда они сконцентрируются все-таки на Авдеевском направлении и попытаются захватить Авдеевку. Тогда захват города и контроль окружающего плацдарма будет подаваться как большое достижение - мол, смотрите, мы отодвинули украинские войска.

На этой неделе должно состояться голосование в Соединенных Штатах по помощи Украине в том числе. Если эта помощь не будет проголосована, с какими проблемами мы можем столкнуться в ближайшее время?

Я искренне надеюсь, что эта помощь будет проголосована. Я здесь все-таки сохраняю оптимизм, хотя реализм заключается в том, что ситуация (в частности, с границей), которая сейчас сложилась в США, идет на пользу республиканцам и возможному кандидату в президенты США Дональду Трампу. Все это привязывается к соглашению о безопасности границы. Очевидно, республиканцы, особенно те, которые благосклонны к Трампу, хотят использовать эту ситуацию по максимуму, с максимальным привлечением внимания, и тянуть с помощью как можно дольше, насколько им это позволяет время. Что они и делают, собственно говоря. Поэтому здесь есть риски в том, что политическая борьба, внутренняя связанная с выборами, может быть обращена против нас, потому что она внутриполитическая, и поэтому некоторые решения будут затягиваться. Но я надеюсь, что решение о помощи будет.

Мы можем столкнуться с определенными трудностями, это понятно. Потому что нам нужно больше оружия, чтобы говорить о возможном ведении определенных наступательных действий в 2024 году. Европа, Япония в любом случае будут страховать. Я не исключаю, что к помощи присоединится и Южная Корея, которая тоже будет поддерживать Украину и вместе страны будут продолжать убеждать, в частности, и республиканцев. Сейчас очень активно представители Консервативной партии Великобритании ездили с визитами именно к республиканцам, которые поддерживают Трампа, а также другие политики, которые продолжают оказывать давление на республиканцев (в хорошем смысле), чтобы они это решение приняли. Тем более, есть много представителей Республиканской партии США, которые поддерживают решение о предоставлении помощи Украине. В конце концов, этот лед не настолько прочный, достаточно будет незначительного толчка, чтобы он тронулся, и все пошло по своему привычному руслу. Риски того, что США будут затягивать с помощью Украине, существуют, но надеюсь, что это будет длиться недолго. И что, в конце концов, американские национальные интересы, которые заключаются в поддержке Европы и удержании первенства, перевесят. В общем, нам будет хватать ресурсов держаться, чтобы отразить эти атаки врага. А потом российским войскам тоже потребуется время на восстановление боеспособности, перегруппировку и доукомплектование тех потерь, которые они понесли в результате своих многочисленных штурмов. Поэтому они тоже не будут в лучших кондициях для наступления. Задача минимум - получить ресурсы, которые нам предоставит Европа на оборону, и задача максимум на этот год - чтобы Соединенные Штаты присоединились и проголосовали, чтобы мы имели ресурсы на определенные локальные наступательные действия.

Чем для Украины грозит позиционная война - насколько вы оцениваете такие риски, и как долго в таком случае она будет продолжаться?

Дело в том, что основные плюсы стратегической или глухой обороны, как ее еще называют, или даже активной обороны заключаются в том, что имея оборонительные рубежи и сооружения можно маневренно и быстро обороняться, применяя меньшее количество ресурсов, а также иметь время накапливать силы для того, чтобы восстановить в будущем наступательные действия (например, в 2025 году). И это очень хорошая стратегия, которая имеет право на жизнь, и она в определенной степени действенна (при условии, что в 2025 году у нас будет оружие, боеприпасы и люди для того, чтобы вести наступательные действия).

Однако оборона может перейти в такую позиционную войну, из которой, в конце концов, будет трудно выйти. Находиться год в обороне можно, и можно держаться.

У обороны всегда две задачи: истощить врага и подготовить собственные силы, чтобы иметь возможность перейти в наступление и выполнить определенные задачи по деоккупации и уничтожению армии противника. И вот здесь есть риски в том, что у нас нет уверенности, что на 2025 год мы получим обеспечение, и за 2024 год нарастим ресурсы настолько, чтобы осуществить прорыв.

Позиционная оборона рискованна тем, что из нее можно и не выйти в определенный момент. То есть она настолько может растянуться и потом сведется к тому, что интенсивность конфликта просто начнет угасать. И тогда мы дойдем до стадии замороженного конфликта.

Именно поэтому есть идея проведения хотя бы локальных, но тактических наступательных операций уже в 2024 году. Чтобы и общество понимало, и не было деморализации, что война затянется на 2025, 2026, 2027 годы. И чтобы наши партнеры видели, что мы, очевидно, не готовы к позиционной заморозке войны и хотим несколько большего - как минимум, отвоевать определенные территории на юге с обеспечением безопасности наших морских путей и коридоров.

Кстати, Буданов, о котором вы упоминали в начале, заявлял о возможности нового украинского наступления весной. Где, по вашему мнению, россияне сейчас наиболее слабы, и какими в целом вы видите перспективы нового наступления?

Из того, что сейчас есть на линии фронта, одним из перспективных участков, при условии поддержки нашей группировки силами противовоздушной обороны, бронированной техники, продвижения я вижу расширение плацдарма на левобережье Херсонщины с выходом к админгранице с оккупированным Крымом. Соответственно, когда у нас будут F-16 с дальнобойными ракетами, появятся "Таурусы", уже, вероятно, появились GLSDB (потому что объявления об их поставках всегда делаются с опозданием из соображений безопасности), у нас будет огневая поддержка, чтобы продолжать операции по поражению военных объектов врага в Крыму, чтобы расчищать дорогу для ведения наступательных действий в этом направлении. И это направление захода с фланга в тыл вражеской группировке будет с негативными последствиями для российских войск.

Заход в Крым в таком случае возможен? Как скоро он может произойти?

Трудно сказать, потому что все будет зависеть от развития ситуации - от того, насколько нам удастся обеспечить темп операции, будет ли у нас поддержка. Но как минимум до того, чтобы дойти до админграницы с Крымом и иметь возможность наносить удары большим количеством видов вооружения по большему количеству объектов и мощнее бить по врагу в Крыму, мы имеем возможности и шансы еще в этом году.

Давайте еще немного вернемся на Донбасс. Как вы оцениваете риски потери контроля над Авдеевкой в настоящее время, и что получит Россия, если ей удастся по крайней мере закрепиться там?

Такие риски существуют, и их нельзя отбрасывать. Ситуация там динамичная - враг наступает большими силами, мы обороняемся, и наши подразделения делают все, что могут в этой ситуации. Но у врага есть определенные тактические успехи, особенно на юге - они пытаются зайти в Авдеевку, возобновляют атаки на Авдеевский коксохим. И, конечно, это происходит постоянно, с большим количеством оружия, авиации и FPV-дронов. Но наши силы держатся уже фактически 4 месяца. Если враг задействует еще определенные силы, которые он рискнет перебросить с другого направления, с Бахмутского или других, чтобы попытаться прорваться, то риск прорыва существует, но все покажут только боевые действия. Если допустить сценарий, при котором враг может захватить Авдеевку, то это открывает перед ними определенные возможности с точки зрения ландшафта. Потому что там равнины, и нашим силам придется удерживать определенные рубежи подальше от Авдеевки, чтобы не давать врагу возможности занимать высоты. Но это не дает россиянам возможности стремительно развить наступление и продвигаться дальше. Потому что российские войска, которые захватывают Авдеевку, будут слишком истощены на этом направлении. Так же, как это было с Бахмутом, потому что россияне тогда говорили, что после Бахмута пойдут на Днепр, но они не смогли зайти даже в Часов Яр. Да, в Часовом Яру, в отличие от Авдеевки, высоты, и на нас там работает ландшафт. И сложности создает равнина, которая вносит определенные коррективы в дальнейшее построение линии обороны, которая может быть несколько удаленной от Авдеевки.

Рисков того, что враг после Авдеевки смог бы развить свои оперативные успехи и двинуться чуть ли не до админграниц Донецкой области, на этом этапе я не вижу.

Еще одна горячая точка на Донецком направлении это как раз Часов Яр, о котором вы упомянули. Сейчас там также продолжаются активные бои, и к сожалению, есть определенные продвижения у россиян. Как вы считаете, способны ли эти продвижения в перспективе дать возможности россиянам для выхода на админграницы Донецкой области?

Сейчас о захвате Часового Яра речь не идет, судя по тому, как уверенно наши силы там держат удар и отражают многочисленные атаки. Конечно, на этом направлении также нужно больше артиллерии, больше снарядов и боеприпасов - это факт. Но даже тот военный контингент, который там сейчас действует, очень хорошо выполняет свои задачи, иногда контратакует и дает встречные бои.

То есть сегодня риски захвата для Часового Яра несколько меньше, чем для Авдеевки. Но, конечно, потерять высоты в этом районе было бы нехорошо для нас, потому что там враг смог бы расположить определенную свою артиллерию, и нам, соответственно, пришлось бы вести контрбатарейную борьбу с других позиций, и это было бы делать труднее.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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