Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области

Алексей Тесля
28 февраля 2026, 23:54
Энергокомпания ДТЭК обнародовала новое сообщение об отключениях электроэнергии.
Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области
Стали известны новые графики отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В Киеве 1 марта временно ограничат электроснабжение
  • Для каждого адреса сформирован отдельный график

В Киеве 1 марта временно ограничат электроснабжение из-за последствий масштабных атак со стороны РФ.

Энергокомпания ДТЭК сообщила о новых графиках. Информация обнародована на странице в Facebook.

видео дня

На этот раз стандартного распределения по группам не предусмотрено: для каждого адреса сформирован отдельный график, поэтому отключения могут происходить в разное время даже в пределах одного квартала.

Киевлянам советуют заранее проверить информацию именно по своему дому через официальные онлайн-ресурсы компании — в Telegram, Viber или на сайте поставщика, чтобы лучше спланировать день.

В Киевской области в тот же день будут действовать прежние очереди отключений без изменений. Жителям региона также рекомендуют учитывать графики при планировании использования электроприборов, чтобы избежать перегрузок сети и возможных сбоев.

Screenshot
/ alerts.org.ua

Ситуация с электроснабжением: что важно знать

Энергосистема Украины по-прежнему испытывает серьёзную нагрузку. Специалисты без перерывов работают над восстановлением объектов, повреждённых в результате обстрелов. В Министерство энергетики Украины сообщили, что после недавней масштабной атаки РФ и заседания штаба по устранению её последствий в Киеве и области энергосеть сохраняет работоспособность, однако функционирует на предельном уровне.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Больше новостей:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

22:13Мир
РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорах

РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорах

20:37Украина
Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

20:19Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

Последние новости

23:54

Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области

22:27

"Такой вариант возможен": тревожный прогноз нового наступления РФ на КиевВидео

22:13

Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

21:38

Повышение пенсий с марта: украинцам раскрыли главное условие индексации

20:41

Время упущено: Максим Яли о шансах на свержение режима аятолл в Иранемнение

Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 годуЦель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 году
20:37

РФ дала согласие: важное заявление Буданова о компромиссе на переговорахВидео

20:19

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых направлениях

20:18

Пригреет до +13 градусов: синоптики дали новый прогноз погоды

19:34

Природное средство есть на каждой кухне: как мгновенно удалить жир с противня

Реклама
19:31

Женщина предчувствовала "катастрофу" перед посадкой в самолет: что произошло

19:08

Для чего на самом деле придумали поля в тетрадях: истинное назначение удивит

18:59

Больше не бандиты и "серая зона": как в голливудских фильмах показывают Украину

18:57

У россиян огромные потери: Силы обороны нанесли удар по важным пунктам

18:49

Вещь за $1 удивила своей настоящей ценой: девушка нашла "сокровище"

18:39

"Догнали здесь": MamaRika попала на обстрелы в Дубае

18:33

Россиян ликвидируют в ближнем бою: спецназ ГУР зачищает позиции РФ на юге

18:25

Украинцы, варяги или россияне: какой была национальность князей Киевской РусиВидео

18:10

И не нужно ломать голову: рецепт идеального завтрака на каждый деньВидео

17:43

РФ интенсивно стягивает войска на горячий участок фронта: раскрыта тактика врага

17:31

"Преступники слабеют": громкое заявление Зеленского после ударов США по ИрануВидео

Реклама
17:10

Аутентичная эстетика Leica: серия Xiaomi 17 в Алло новости компании

16:57

Не моют никогда: горничная рассказала к чему лучше не прикасаться в отеле

16:34

ВСУ прорвали линию фронта и открыли важный плацдарм: названо направление

16:33

Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыниВидео

16:30

"Последнее отдаст": предательница Королева рассказала о планах на невестку

16:27

Война с Ираном может негативно повлиять на Украину - в чем проблема

16:08

Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

16:01

Погода порадует теплом: известно, какими будут первые дни марта в Тернополе

15:20

Тайны элиты: где находится "остров миллиардеров" и что там происходит

15:15

Во Львове на чердаке нашли настоящий американский клад: что там былоВидео

15:14

"Цель номер один": эксперт назвал город, который РФ хочет стереть с лица землиВидео

15:04

Ровно накроет внезапное потепление: чем удивит погода в первый день весны

14:27

Когда в Одессе по-весеннему потеплеет: прогноз погоды на март 2026

14:20

"Никуда не уйду": Филипп Киркоров признался в связи с Аллой Пугачевой

14:16

Гороскоп на сегодня 1 марта: Весам - интересный вечер, Близнецам - неожиданность

14:15

Работает ПВО, в Дубае прогремели взрывы: уже есть информация о погибшемВидео

14:07

Разгон до 100 км/ч за секунды: рейтинг авто, которые удивляют своей скоростью

14:01

Круче "Шубы": рецепт шикарного салата из сельди за 10 минут

13:53

Кто разобьёт сердце Деве, а кто - даст счастье: названы лучшие и худшие пары

13:13

"И свадьба, и ребенок": Денисенко открыла тайну личной жизни с Савранским

Реклама
13:13

Стюардесса поделилась важным советом для туристов: нужна бутылка водыВидео

13:08

Оккупанты приближаются: эксперт предупредил об угрозе для многотысячного города

13:07

Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обостренияВидео

12:42

Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - экспертВидео

12:14

Риск обесценивания доллара: украинцам сказали, как изменится курс валют

12:13

Цена подскочила выше 50 гривен: в Украине внезапно подорожал базовый продукт

12:03

Девушка показала, как кот повел себя "по-человечески": сделал невозможноеВидео

11:49

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

11:48

Собака всё поняла раньше врача: могут ли питомцы распознать беременность хозяйкиВидео

11:36

Низкая посадка и baggy: какие джинсы выбирать в 2026 году

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять