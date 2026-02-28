Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области

Энергокомпания ДТЭК обнародовала новое сообщение об отключениях электроэнергии.

https://glavred.info/ukraine/otklyuchenie-elektroenergii-1-marta-poyavilis-grafiki-dlya-kieva-i-oblasti-10744982.html Ссылка скопирована

Стали известны новые графики отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

В Киеве 1 марта временно ограничат электроснабжение

Для каждого адреса сформирован отдельный график

В Киеве 1 марта временно ограничат электроснабжение из-за последствий масштабных атак со стороны РФ.

Энергокомпания ДТЭК сообщила о новых графиках. Информация обнародована на странице в Facebook.

видео дня

На этот раз стандартного распределения по группам не предусмотрено: для каждого адреса сформирован отдельный график, поэтому отключения могут происходить в разное время даже в пределах одного квартала.

Киевлянам советуют заранее проверить информацию именно по своему дому через официальные онлайн-ресурсы компании — в Telegram, Viber или на сайте поставщика, чтобы лучше спланировать день.

В Киевской области в тот же день будут действовать прежние очереди отключений без изменений. Жителям региона также рекомендуют учитывать графики при планировании использования электроприборов, чтобы избежать перегрузок сети и возможных сбоев.

/ alerts.org.ua

Ситуация с электроснабжением: что важно знать

Энергосистема Украины по-прежнему испытывает серьёзную нагрузку. Специалисты без перерывов работают над восстановлением объектов, повреждённых в результате обстрелов. В Министерство энергетики Украины сообщили, что после недавней масштабной атаки РФ и заседания штаба по устранению её последствий в Киеве и области энергосеть сохраняет работоспособность, однако функционирует на предельном уровне.

/ Инфографика: Главред

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Больше новостей:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред