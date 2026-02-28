Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области

Главное:
- В Киеве 1 марта временно ограничат электроснабжение
- Для каждого адреса сформирован отдельный график
В Киеве 1 марта временно ограничат электроснабжение из-за последствий масштабных атак со стороны РФ.
Энергокомпания ДТЭК сообщила о новых графиках. Информация обнародована на странице в Facebook.
На этот раз стандартного распределения по группам не предусмотрено: для каждого адреса сформирован отдельный график, поэтому отключения могут происходить в разное время даже в пределах одного квартала.
Киевлянам советуют заранее проверить информацию именно по своему дому через официальные онлайн-ресурсы компании — в Telegram, Viber или на сайте поставщика, чтобы лучше спланировать день.
В Киевской области в тот же день будут действовать прежние очереди отключений без изменений. Жителям региона также рекомендуют учитывать графики при планировании использования электроприборов, чтобы избежать перегрузок сети и возможных сбоев.
Ситуация с электроснабжением: что важно знать
Энергосистема Украины по-прежнему испытывает серьёзную нагрузку. Специалисты без перерывов работают над восстановлением объектов, повреждённых в результате обстрелов. В Министерство энергетики Украины сообщили, что после недавней масштабной атаки РФ и заседания штаба по устранению её последствий в Киеве и области энергосеть сохраняет работоспособность, однако функционирует на предельном уровне.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
