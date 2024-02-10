РФ запустила по Одесчине три волны "Шахедов": есть "прилеты", ранены четыре человека

В ночь на 10 февраля российские оккупанты устроили массированную атаку дронов на Украину. Под удар попала Одесская область. Как сообщили Силы обороны Юга Украины, всего было три волны продолжительностью полтора, два с половиной и снова полтора часа.
"Первую волну враг направил по областному центру. Все 9 дронов были точно уничтожены подразделениями противовоздушной обороны. Однако обломками одного из сбитых БПЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, ранение получил один из работников предприятия", - говорится в сообщении.
Вторую и третью волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья. Силам ПВО удалось уничтожить 12 дронов.
Однако вражеские беспилотники попали в припортовые объекты. Ранены трое водителей-дальнобойщиков.
Кроме того, удар пришелся и по гражданской инфраструктуре Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши.
На территории Измаильского района из-за падения обломков сбитого дрона вспыхнул пожар в частном доме и гараже. Информация о пострадавших не поступала.
Ночная атака дронов на Харьков
В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Во время пожара погибли семь человек, среди них трое детей.
Попадание зафиксировали в Немышлянском районе. Поражена гражданская инфраструктура. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели.
В Воздушных силах сообщили, что РФ атаковала Украину при помощи 31 ударного БпЛА типа Shahed-136/131 из Балаклавы и мыса Чауда – Крым, Курской области РФ.
Основные направления удара - Одесская и Харьковская области. В результате боевой работы уничтожены 23 "шахеда".
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