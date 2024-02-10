РФ запустила по Одесчине три волны "Шахедов": есть "прилеты", ранены четыре человека

Вражеские беспилотники попали в припортовые объекты. Ранены трое водителей-дальнобойщиков и сотрудник предприятия.

https://glavred.info/ukraine/rf-zapustila-po-odeschine-tri-volny-shahedov-est-prilety-raneny-chetyre-cheloveka-10540550.html Ссылка скопирована

РФ атаковала дронами Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, ГосЧС

В ночь на 10 февраля российские оккупанты устроили массированную атаку дронов на Украину. Под удар попала Одесская область. Как сообщили Силы обороны Юга Украины, всего было три волны продолжительностью полтора, два с половиной и снова полтора часа.

"Первую волну враг направил по областному центру. Все 9 дронов были точно уничтожены подразделениями противовоздушной обороны. Однако обломками одного из сбитых БПЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, ранение получил один из работников предприятия", - говорится в сообщении.

Вторую и третью волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья. Силам ПВО удалось уничтожить 12 дронов.

видео дня

Однако вражеские беспилотники попали в припортовые объекты. Ранены трое водителей-дальнобойщиков.

Кроме того, удар пришелся и по гражданской инфраструктуре Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши.

На территории Измаильского района из-за падения обломков сбитого дрона вспыхнул пожар в частном доме и гараже. Информация о пострадавших не поступала.

Ночная атака дронов на Харьков

В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Во время пожара погибли семь человек, среди них трое детей.

Попадание зафиксировали в Немышлянском районе. Поражена гражданская инфраструктура. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели.

В Воздушных силах сообщили, что РФ атаковала Украину при помощи 31 ударного БпЛА типа Shahed-136/131 из Балаклавы и мыса Чауда – Крым, Курской области РФ.

Основные направления удара - Одесская и Харьковская области. В результате боевой работы уничтожены 23 "шахеда".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.