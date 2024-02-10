'Есть риск десятилетий конфронтации с РФ': Столтенберг заявил о серьезной угрозе для НАТО

Генсек НАТО считает, что в случае победы РФ над Украиной российская агрессия может распространиться на другие страны. Он призвал другие государства готовиться.

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Столтенберг заявил о серьезной угрозе для НАТО/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин YouTube

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если страна-агрессор Россия победит в войне против Украины, то российская агрессия может распространиться на другие страны.

Он подчеркнул, что Альянс должен "подготовиться к конфронтации (с РФ – ред.), которая может длиться десятилетиями". По его словам, члены НАТО должны быстрее расширять свою оборонную промышленность. Об этом Столтенберг сказал в интервью Welt am Sonntag, его цитирует портал n-tv.

"Если Путин победит в Украине, нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны", – заявил Столтенберг. видео дня

Он подчеркнул, что для сдерживания страны-агрессора России нужно и дальше поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора. Также он отметил, что надо инвестировать в военный потенциал Североатлантического альянса, потому что Россия уже готовит свою экономику к длительной войне.

"Нам нужно быстрее восстановить и расширить нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки в Украину и пополнить наши собственные запасы. Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, как это необходимо во время конфликта", – сказал генеральный секретарь НАТО.

Может ли РФ напасть на страны-члены НАТО

Ранее доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный отмечал, что для войны России с НАТО необходимы два стимула. Единственная предпосылка войны РФ с НАТО может заключаться в том, что Путину это потребуется для поддержания своей легитимности, ведь частью этой легитимности является миф об извечной борьбе России и Запада, отметил Розумный.

Также ранее сообщалось, что страна НАТО получила данные об угрозе нападения России. Россия может осуществить военную агрессию против НАТО в течение 3-5 лет. Причем речь идет о данных, которые были получены в 2024 году, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО хочет изменить курс и координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа. В Альянсе опасаются, что военная помощь США для Украины может прекратиться в случае победы на выборах Дональда Трампа.

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