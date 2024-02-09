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Страна НАТО получила данные об угрозе нападения России: названы сроки

Андрей Ганчук
9 февраля 2024, 14:43
Агрессор Россия испытывает на прочность 5-ю статью Североатлантического альянса и солидарность блока, сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Войска РФ, Дания
Дании нужно быть готовой к ответным действиям против РФ - министр обороны / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Россия может совершить военную агрессию против НАТО в течение 3-5 лет. Причем речь идет о данных, которые были получены в 2024 году. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Как сообщает Jyllands-Posten, он рассказал о том, что есть вероятность нападения России в ближайшие годы. Москва значительно нарастила свои возможности по производству оружия.

"Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность статью 5 и солидарность НАТО. У НАТО не было такого предположения в 2023 году. Это новые данные, которые стали известны сейчас", - сказал Лунд Поульсен и подчеркнул, что Дании нужно быть готовой к ответным действиям.

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Угроза нападения России на НАТО

В НАТО начали крупнейшие за 40 лет военные учения. Маневры пройдут в Европе, в том числе и у границ России, и продлятся до конца весны. Будут задействованы около 90 тысяч военных из разных государств и десятки единиц военной техники.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия хочет представить учения НАТО Steadfast Defender как провокацию. В частности, Кремль пытается представить западные маневры в качестве, дескать, подстрекательства стран Балтии к войне с РФ.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что масштабного столкновения России и НАТО не будет. Однако Путин ставит перед собой задачу втянуть Альянс в войну, чтобы потом пытаться добиться выгодных для себя "переговоров".

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