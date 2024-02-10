Мама с детьми пыталась спастись в ванной: в Харькове дроны РФ убили целую семью

Ночной обстрел по Харькову унес жизни семи человек. Среди них – трое детей.

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В Харькове сгорели 15 жилых частных домов / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

В результате ночного обстрела Харькова 10 февраля в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла целая семья из пяти человек: муж с женой и трое их детей - семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор.

"Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате. Продолжаются поиски тела самого младшего мальчика", - рассказал Синегубов.

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В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.

Получили ранения две женщины 61 и 39 лет, а также 45-летний мужчина.

Устанавливаются все происшествия. На месте работают соответствующие службы. Информация будет обновляться.

Ночная атака дронов на Харьков

В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Во время пожара погибли семь человек, среди них трое детей.

Попадание зафиксировали в Немышлянском районе. Поражена гражданская инфраструктура. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели.

В Воздушных силах сообщили, что РФ атаковала Украину при помощи 31 ударного БпЛА типа Shahed-136/131 из Балаклавы и мыса Чауда – Крым, Курской области РФ.

Основные направления удара - Одесская и Харьковская области. В результате боевой работы уничтожены 23 "шахеда".

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