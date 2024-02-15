Массированный ракетный удар РФ: стало известно, чем враг бил по Украине

Вероятно, были вражеские пуски из акватории Черного моря, рассказала Наталья Гуменюк.

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Наталья Гуменюк прокомментировала ракетный удар РФ / коллаж Главред, скрииншоты из видео

Утром в четверг, 15 февраля, страна-агрессор РФ массированно атаковала Украину ракетами различных типов.

Такую информацию озвучила глава Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире канала Киев24.

Она отметила, что, по предварительной информации, враг также осуществил пуски крылатых ракет типа "Калибр".

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При этом глава Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга добавила, что сейчас все данные по атаке уточняются.

По предварительной информации, есть данные, что утром 15 февраля, вероятно, были вражеские пуски из акватории Черного моря, уточнила она.

"Возможно, был привлечен "Адмирал Макаров", который ночью вышел на боевое дежурство. Но для окончательного подведения итогов нужны выводы экспертов ПВО, которые отслеживали движение ракет. Напомню, что аналогом "Калибров" является "Искандер-М", это ракета, которая выпускается с суши. А они схожи по движению. Поэтому когда будут официальные данные, будет ясно, какие это имело последствия", - добавила Гуменюк.

Что говорят в Воздушных силах

Ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования – "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемыми авиационными ракетами Х-59, сообщает пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов: 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс); 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская); 2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск – рф); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская обл. – рф.); 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. – рф)", - указывается в сообщении в телеграм-канале.

Силами и средствами ВС ВСУ и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов, в том числе 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, одна баллистическая ракета "Искандер-М"/KN-23, 2 крылатые ракеты "Калибр" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

/ t.me/kpszsu

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, в четверг рано утром, 15 февраля, в Киеве, Днепре, Львове и Запорожье прогремели мощные взрывы - российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар.

Во Львове есть попадание, сообщил мэр Андрей Садовый. "По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет. Угроза до сих пор актуальна", - написал он.

В Запорожье были слышны звуки взрывов. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, по предварительным данным, есть попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работала ПВО. Все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены. Очередной ракетный удар по Украине был комбинированным. Ракеты разного типа заходили на город по разным направлениям.

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