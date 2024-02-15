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В Киеве, Днепре, Львове прогремели мощные взрывы: есть "прилеты"

Анна Ярославская
15 февраля 2024, 06:20обновлено 15 февраля, 07:24
Российские оккупанты подняли в небо несколько бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома Оленья. РФ бьет ракетами по Украине.
Ту-95МС, воздушная тревога
Оккупанты подняли в небо Ту-95МС / Коллаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

В четверг, 15 февраля, в Киеве, Днепре, Львове и Запорожье прогремели мощные взрывы - российские оккупанты наносят массированный ракетный удар. По всей Украине объявлена воздушная тревога. Мэр столицы Виталий Кличко заявил о работе ПВО. Также противовоздушная оборона работает и в других городах.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что российские оккупанты ночью подняли в небо несколько бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., РФ).

"Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 4:00", - говорилось в сообщении.

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Были пусков крылатых ракет "Калибр" и ракет с ТУ-95мс.

Позже стало известно, что ракеты маневрируют из Киевской области в Черкасскую, Винницкую и Житомирскую. Также управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, двигалась в направлении Днепра.

07:10 Начались отбои тревог по областям.

06:58 Во Львове есть попадание, сообщил мэр Садовый,

"По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет. Угроза до сих пор актуальна", - написал он.

06:53 В Запорожье слышны звуки взрывов. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, по предварительным данным, есть попадание по объекту инфраструктуры Запорожья.

Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется.

06:48 В Воздушных силах предупредили о ракете в пределах города Львова, а также о том, что в направлении Тернополя движется ракета из Хмельнитчины.

06:35 "Во Львове слышны звуки взрывов. Угроза до сих пор сохраняется. Будьте как минимум в коридоре!", - призвал мэр Садовый.

06:30 Угроза ракетного удара для Львова. В городе прозвучала серия мощных взрывов. Работают силы ПВО.

"Пройдите в укрытие, если вы еще не там", - написал мэр города Андрей Садовый.

06:19 В Воздушных силах жителей Днепра призвали срочно пройти в укрытие.

06:18 Ракеты движутся на Киев из Черниговщины.

06:14 Взрывы в Киеве подтвердил Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!", - написал он в Telegram.

Ракетные удары РФ по Украине

Российские оккупанты вечером14 февраля нанесли ракетный удар по селу Великий Бурлук Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По предварительной информации губернатора, захватчики попали по жилой застройке из установки С-300.

Утром 7 февраля в Украине оккупанты запустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В Харькове прозвучали взрывы. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. В Киеве также были слышны звуки взрывов. Власти сообщили о работе сил ПВО. Громко было в Николаеве, Дрогобыче, Днепропетровской области и других регионах.

По данным Воздушных сил 7 февраля 2024 года оккупанты запустили по Украине БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные ракеты. Уничтожены 44 воздушные цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр"; 15 ударных БПЛА типа "Шахед-136/131".

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