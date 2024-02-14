Россия ударила по Харьковщине: попала в двухэтажку, много раненых

Под завалами находятся люди, спасатели работают на месте происшествия.

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РФ атаковала Украину ракетами / Коллаж Главреда. Фото: Полтавская ОГА, минобороны России

Российские оккупанты вечером, 14 февраля, нанесли ракетный удар по селу Великий Бурлук Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По предварительной информации губернатора, захватчики попали по жилой застройке из установки С-300.

"Сегодня, в 16:16, враг совершил ракетный обстрел поселка Великий Бурлук. Предварительно С-300. Попал в 2-этажный жилой дом и еще один рядом с ним", - уточнил Синегубов. видео дня

Из-за удара РФ пострадали 7 местных гражданских.

"Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали", - указал глава ОГА.

Под завалами находятся люди. Подразделения ГСЧС оказывают всю необходимую помощь.

Ракетные удары России

В среду утром, 7 февраля, российские террористы нанесли массированные ракетные удары по Киевской, Харьковской, Днепропетровской и ряду других областей. Это уже третья массированная воздушная атака россиян в 2024 году. В течение этой только над Киевом и областью силы ПВО уничтожили примерно 20 вражеских целей.

РФ изменила акценты ударов - атаки сейчас меньше направлены на запад Украины, а больше на прифронтовые территории.

Кроме того, не стоит забывать, что Иран уже поставляет России дроны-камикадзе. Более того, военным образом Москве помогает и Северная Корея. В США уже есть информация, что Пхеньян передал Кремлю баллистику.

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