Ослепить артиллерию РФ: Зеленский поручил создать новую систему по борьбе с БПЛА

Борьбе с российскими разведывательными дронами было посвящено совещание президента Владимира Зеленского с членами Кабинета министров, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса.
Дроны Орлан или ZALA над линией фронта — "глаза" вражеской артиллерии и ударных беспилотников, подчеркнул в Telegram глава государства.
"В Украине есть решение, как их ослепить. Нужно внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения", — отметил он.
Президент дал поручение создать комплексную систему для объединения армии с промышленностью. При этом производители должны четко знать потребности фронта, а армия — производственные возможности по всей Украине.
"Фронту необходима быстрая реакция на вызовы и угрозы. Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя — жизнь наших воинов", — добавил Зеленский.
Беспилотники на поле боя
Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ. Обеспечением реализации этого поручения должны будут заняться Кабмин и Генштаб.
Позднее в Минобороны пояснили, зачем создали Силы беспилотных систем. Замглавы Минобороны Александр Павлюк сказал, что максимально создаются возможности для увеличена объемов производства дронов и направления их в войска.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что роль дронов в войне с Россией увеличивается каждый день. По его словам, растет количество их использования с обеих сторон.
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