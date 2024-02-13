Сырский назвал "прорывное" оружие на фронте и сравнил потери Украины и РФ

Нынешняя война заметно повышает значение технологического прогресса, убежден главком ВСУ.

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Александр Сырский оценил влияние технологий на поле боя / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Facebook/UALandForces

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что роль дронов в войне с Россией увеличивается каждый день.

По его словам, растет количество их использования с обеих сторон. Об этом он сказал в интервью ZDF.

"Сейчас фактически во всех звеньях военного управления каждый командир видит поле боя. Если раньше он мог увидеть какую-то ограниченную часть из блиндажа или наблюдательного пункта, то сейчас он видит и всю картину боевых действий и гораздо больше", — подчеркнул главком ВСУ.

По его словам, нынешняя война заметно повышает значение технологического прогресса в ВС и в самом процессе вооружений.

"Мы уже видим и для нас это не новость использования наземных роботизированных платформ. Модулей, управляемых дистанционно, что позволяет сохранить жизнь военных. То есть война переходит в новую стадию", — пояснил он.

Потери сторон в войне

При этом главнокомандующий ВСУ сравнил потери Украины и РФ в войне. По его словам, армия России несет намного больше потерь в живой силе, чем ВСУ.

"Их потери особенно у погибших в 7-8 раз, по последним данным, преобладают наши потери", – добавил Сырский.

Смотрите видео - Украина спокойно встретила нового командующего ВСУ Сырского. Фейгин:

Война в Украине: роль дронов

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ. Обеспечением реализации этого поручения должны будут заняться Кабмин и Генштаб.

Позднее в Минобороны пояснили, зачем создали Силы беспилотных систем. Замглавы Минобороны Александр Павлюк сказал, что максимально создаются возможности для увеличена объемов производства дронов и направления их в войска.

Как сообщалось ранее, Украина в 2024-м изготовит тысячи дронов, способных бить по Москве. Украина в 2024-м изготовит тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, способных наносить глубокие удары по России, заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

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