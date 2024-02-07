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В Минобороны пояснили, зачем создали Силы беспилотных систем

Дмитрий Видоменко
7 февраля 2024, 15:39обновлено 7 февраля, 16:28
Замминистра Минобороны Александр Павлюк сказал, что максимально создаются возможности для увеличена объемов производства дронов и направления их в войска.
Дрон, Минобороны
Зачем создали Силы беспилотных систем: объяснение Минобороны / коллаж Главред, фото УНИАН и mil.gov.ua

Дроны-беспилотники уже позволили Силам обороны нанести "критические потери" российскому флоту и поражать живую силу и технику армии оккупантов. Об этом написал на своем Телеграм-канале заместитель министра обороны Рустема Умерова Александр Павлюк.

По словам чиновника, недавнее официальное создание Сил беспилотных систем в составе ВСУ подтверждает, что военные "понимают важность этих технологий".

"Новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами. Это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников", - пояснил Павлюк.

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Чиновник также отметил, что в Минобороны максимально создаются возможности для увеличена объемов производства и направления их в войска.

"Украина имеет не только технологии, но и значительные перспективы реализовать собственные задачи на поле боя именно благодаря привлечению беспилотных технологий", - подытожил он.

Строительство завода по изготовлению беспилотников Bayraktar в Украине

Напомним, о начале строительства в Украине завода по производству дронов Bayraktar сообщалось в июле 2023 года. Тогда министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.

"Завод начал строиться реально, а не только в меморандуме. Это именно тот большой завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", – сообщал тогда Камышин.

Как заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар, на заводе по производству беспилотников Bayraktar, который строится под Киевом, планируют ежегодно выпускать более 100 единиц дронов.

"Наш завод строится. Нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", – заявил гендиректор компании.

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война в Украине беспилотники Минобороны Украины война России и Украины
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