Стало известно, сколько за год будут производить дронов Bayraktar в Украине

На заводе по производству беспилотников Bayraktar, который строится под Киевом, планируют ежегодно выпускать более 100 единиц дронов.
Об этом заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар в комментарии для Reuters. Он рассказал, что для того, чтобы закончить строительство, нужно еще 12 месяцев.
"Наш завод строится... Нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", – заявил гендиректор компании.видео дня
По его словам, завод в Украине будет большим. Халук Байрактар рассчитывает, что там будет работать около 500 человек.
Он уточнил, что планируется изготавливать на этом заводе около 120 беспилотников в год. Но пока не выбрана конкретная модель – TB2 или TB3.
При этом гендиректор компании подчеркнул, что война страны-агрессора России против Украины не сможет остановить планы по строительству завода.
Строительство завода по изготовлению Bayraktar в Украине
Напомним, о начале строительства в Украине завода по производству дронов Bayraktar сообщалось в июле 2023 года. Тогда министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.
"Завод начал строиться реально, а не только в меморандуме. Это именно тот большой завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", – сообщал тогда Камышин.
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