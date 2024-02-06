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Стало известно, сколько за год будут производить дронов Bayraktar в Украине

Алёна Воронина
6 февраля 2024, 22:48
Завод по производству таких дронов начали строить под Киевом. В турецкой компании заявили, что на строительство потребуется 12 месяцев.
Беспилотные летательные аппараты Bayraktar
Стало известно, сколько за год будут изготавливать дронов Bayraktar в Украине/ коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua

На заводе по производству беспилотников Bayraktar, который строится под Киевом, планируют ежегодно выпускать более 100 единиц дронов.

Об этом заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар в комментарии для Reuters. Он рассказал, что для того, чтобы закончить строительство, нужно еще 12 месяцев.

"Наш завод строится... Нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", – заявил гендиректор компании.

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По его словам, завод в Украине будет большим. Халук Байрактар рассчитывает, что там будет работать около 500 человек.

Он уточнил, что планируется изготавливать на этом заводе около 120 беспилотников в год. Но пока не выбрана конкретная модель – TB2 или TB3.

При этом гендиректор компании подчеркнул, что война страны-агрессора России против Украины не сможет остановить планы по строительству завода.

Строительство завода по изготовлению Bayraktar в Украине

Напомним, о начале строительства в Украине завода по производству дронов Bayraktar сообщалось в июле 2023 года. Тогда министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.

"Завод начал строиться реально, а не только в меморандуме. Это именно тот большой завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", – сообщал тогда Камышин.

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