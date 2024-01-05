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КНДР могла передать России баллистические ракеты: в ВСУ оценили ситуацию

Андрей Ганчук
5 января 2024, 11:43
Вооружения, которые Северная Корея передаст агрессору России, вряд ли будут существенно отличаться от того, что враг уже применил, сказал Юрий Игнат.
Игнат, ПВО
ВСУ пока не подтверждают факт применения войсками РФ ракет от КНДР - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, АрміяInform

ВСУ пока не могут подтвердить применение оккупантами России баллистических ракет, полученных от КНДР. Специалисты изучат обломки, после чего станет известно, был ли такой факт. У Северной Кореи много вооружений, сделанных на базе советских технологий, поэтому вряд ли переданное российским войскам будет существенно отличаться от того, что враг уже применил. Об этом заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что сейчас нет точной информации о применении оккупантами баллистических ракет от КНДР.

"Заявление было соответствующее от Соединенных Штатов. Поэтому изучать будут специалисты определенные какие-то обломки и тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить", - отметил Игнат.

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По его словам, оружие от КНДР вряд ли будет существенно отличаться от вооружений, которые войска РФ уже применили на поле боя.

"Я думаю, что вооружение, которое есть у них, берем ту же Северную Корею, много там советского, много технологий передал еще Союз. Возможно, даже идентично. Поэтому ожидать чего-то более нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но не слишком", - подчеркнул Юрий Игнат.

Весной Иран может дать РФ баллистические ракеты

Ранее The Wall Street Journal рассказали, что Иран весной может передать России баллистические ракеты малой дальности. Москва и Тегеран продолжают вести переговоры по данному вопросу.

Ракеты России от КНДР

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби 4 января заявил, что Россия применила против ВСУ на поле боя ракеты, которые она получила от КНДР. По его словам, 30 декабря оккупанты запустили минимум одну такую ракету по Украине.

Американское издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Северная Корея могла передать РФ несколько десятков баллистических ракет для ударов по территории Украины.

"Наша информация указывает на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет, а Россия запустила несколько баллистических ракет по Украине", - написали журналисты.

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