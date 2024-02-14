Удар по 'Куникову': Столтенберг обратился к ВСУ с похвалой

Генсек НАТО объяснил, как удары по Черноморскому флоту РФ влияют на безопасность "зернового коридора".

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14 февраля ВСУ нанесли сокрушительный удар по еще одному российскому кораблю / Коллаж Главреда, фото: lrt.lt, УНИАН

ВСУ удалось нанести значительные потери российскому флоту в Черном море, подытожил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя потопление БДК "Цезарь Куников".

"Им удалось вытеснить флот России из западной части Черного моря. И это большое достижение и большая победа для украинцев", - цитирует Радио Свобода заявление главы Альянса.

Столтенберг отметил, что эти успехи напрямую влияют на безопасность "зернового коридора".

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"Сейчас фактически экспорт зерна из Украины происходит даже без соглашения с Россией, поэтому это свидетельствует о навыках и компетенции Вооруженных сил Украины", - высказался генсек.

Удар по БДК "Цезарь Куников"

Бойцы Главного управления Минобороны Украины рано утром 14 февраля нанесли удары дронами по большому десантному кораблю российских оккупантов "Цезарь Куников" в акватории Черного моря в захваченном Крыму. Сначала корабль накренился на бок, а затем пошел на дно.

"Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению", - сказал позже представитель ГУР Андрей Юсов.

В Кремле ожидаемо от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отправил" СМИ в Минобороны России. В то же время российские провоенные ресурсы подтверждают потопление украинскими военными десантного корабля РФ.

"На корабле, по уточненным данным, было шесть танков - Т-90 и Т-72. Также потеряны снаряды для танков и артиллерии, которые перевозились в Крым и должны были быть отправлены в зону проведения "СВО" (так россияне завуалированно называют войну против Украины - Главред)", - пишут пропагандисты.

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