Удар по 'Куникову': Столтенберг обратился к ВСУ с похвалой

ВСУ удалось нанести значительные потери российскому флоту в Черном море, подытожил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя потопление БДК "Цезарь Куников".
"Им удалось вытеснить флот России из западной части Черного моря. И это большое достижение и большая победа для украинцев", - цитирует Радио Свобода заявление главы Альянса.
Столтенберг отметил, что эти успехи напрямую влияют на безопасность "зернового коридора".
"Сейчас фактически экспорт зерна из Украины происходит даже без соглашения с Россией, поэтому это свидетельствует о навыках и компетенции Вооруженных сил Украины", - высказался генсек.
Удар по БДК "Цезарь Куников"
Бойцы Главного управления Минобороны Украины рано утром 14 февраля нанесли удары дронами по большому десантному кораблю российских оккупантов "Цезарь Куников" в акватории Черного моря в захваченном Крыму. Сначала корабль накренился на бок, а затем пошел на дно.
"Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению", - сказал позже представитель ГУР Андрей Юсов.
В Кремле ожидаемо от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отправил" СМИ в Минобороны России. В то же время российские провоенные ресурсы подтверждают потопление украинскими военными десантного корабля РФ.
"На корабле, по уточненным данным, было шесть танков - Т-90 и Т-72. Также потеряны снаряды для танков и артиллерии, которые перевозились в Крым и должны были быть отправлены в зону проведения "СВО" (так россияне завуалированно называют войну против Украины - Главред)", - пишут пропагандисты.
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