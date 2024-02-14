Новое наступление россиян в Украине: в ГУР назвали дату и оценили угрозу

В ГУР отметили, что все внимание Сил обороны Украины сейчас сконцентрировано на Авдеевском направлении.

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В ГУР оценили угрозу нового масштабного наступления россиян / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о новом наступлении на территории Украины после выборов президента РФ и указали на важность такой информации. Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Каждое подобное заявление и информация - важна. Она дополнительно изучается", - отметил Юсов.

Он также призвал принимать во внимание официальные сообщения Сил обороны Украины, в частности Генерального штаба Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб, как источники достоверной информации.

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"Относительно планов врага, в том числе, когда будут основания подтверждать подобный тезис, будет предоставлена отдельная информация. Сегодня мы констатируем, что продолжаются отдельные наступательные действия врага на отдельных участках. В частности, очень тяжелая ситуация на Авдеевском направлении. И именно вокруг этого сейчас сконцентрировано внимание и украинских Сил безопасности и обороны", - сказал представитель ГУР.

Отвечая на вопрос о планах российских оккупационных войск, Юсов указал, что наблюдается увеличение количества личного состава агрессора, формирование новых подразделений и поставки оружия.

"Вся необходимая информация собирается, получается и обрабатывается", - заверил он.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что российское военно-политическое командование готовит новую масштабную наступательную операцию на территории Украины. Он отметил, что она состоится после победы российского диктатора Путина на выборах в РФ.

В то же время, представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что в случае перерезания россиянами основной логистической артерии, которая ведет к Авдеевке, Силы обороны имеют резервные пути для снабжения украинского гарнизона.

Он также добавил, что россияне готовятся начать масштабное наступление на Ореховском направлении Запорожской области.

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