Новое наступление россиян в Украине: в ГУР назвали дату и оценили угрозу

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о новом наступлении на территории Украины после выборов президента РФ и указали на важность такой информации. Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.
"Каждое подобное заявление и информация - важна. Она дополнительно изучается", - отметил Юсов.
Он также призвал принимать во внимание официальные сообщения Сил обороны Украины, в частности Генерального штаба Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб, как источники достоверной информации.
"Относительно планов врага, в том числе, когда будут основания подтверждать подобный тезис, будет предоставлена отдельная информация. Сегодня мы констатируем, что продолжаются отдельные наступательные действия врага на отдельных участках. В частности, очень тяжелая ситуация на Авдеевском направлении. И именно вокруг этого сейчас сконцентрировано внимание и украинских Сил безопасности и обороны", - сказал представитель ГУР.
Отвечая на вопрос о планах российских оккупационных войск, Юсов указал, что наблюдается увеличение количества личного состава агрессора, формирование новых подразделений и поставки оружия.
"Вся необходимая информация собирается, получается и обрабатывается", - заверил он.
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что российское военно-политическое командование готовит новую масштабную наступательную операцию на территории Украины. Он отметил, что она состоится после победы российского диктатора Путина на выборах в РФ.
В то же время, представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что в случае перерезания россиянами основной логистической артерии, которая ведет к Авдеевке, Силы обороны имеют резервные пути для снабжения украинского гарнизона.
Он также добавил, что россияне готовятся начать масштабное наступление на Ореховском направлении Запорожской области.
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