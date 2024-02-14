БДК атаковали с разных сторон: раскрыта тактика уничтожения Цезаря Куникова

Первый дрон приближался к Цезарю Куникову со стороны берега с целью поражения носовой части корабля.

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В Черном море уничтожен БДК Цезарь Куников / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

Уничтожение БДК Цезарь Куников стало результатом отточенной скоординированной "тактики стаи", которой РФ смогла противопоставить лишь матросов с автоматами.

Украинские морские дроны атаковали вражеский корабль "стаей" с разных сторон, последовательно поражая его в ключевые точки говорится в материале Defense Express.

Проанализировав видео, опубликованное ГУР МО, аналитики пришли к выводу, что первый дрон приближался к Цезарю Куникову со стороны берега с целью поражения носовой части корабля, где находится носовая аппарель, что является уязвимым местом БДК.

видео дня

Сообщается, что несмотря на наличие на борту уничтоженного российского корабля двух 57-мм спаренных автоматических пушек АК-725 на видео их работы не замечено, зато по кораблю бегают российские моряки, которые пытаются попасть в морской дрон из автоматов.

Уточняется, что, скорее всего, первый дрон попал в носовую часть корабля, то есть первая пробоина у ВДК образовалась в главном трюме. А другой дрон Magura V5 приблизился к цели со стороны моря, при этом его удар пришелся на отсек с силовой установкой, которая находится в последней трети корпуса. Благодаря тепловизору она хорошо видна.

Вместе с тем отмечается, что после первого поражения в этот район корпуса направляется еще один дрон, который не только фиксирует поражения, но и увеличивает их. И наконец еще один дрон зафиксировал, что корабль "фактически лежит на боку" с дифферентом на корму.

"Таким образом у РФ уже минус четвертый большой десантный корабль на Черном море, после уничтожения БДК Саратов, Минск и Новочеркасск. Кроме того, морскими дронами был поврежден Оленегорский горняк", — добавили в Defense Express.

Удар по БДК Цезарь Куников

Ранее сообщалось, что РФ потеряла не только БДК, но и танки. Россияне отправили на место поражения своего корабля боевую авиацию.

Напомним, бойцы Главного управления Минобороны Украины рано утром 14 февраля нанесли удары дронами по большому десантному кораблю российских оккупантов "Цезарь Куников" в акватории Черного моря в захваченном Крыму. Сначала корабль накренился на бок, а потом пошел на дно.

В Кремле ожидаемо от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отправил" СМИ к Минобороны России.

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