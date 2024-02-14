РФ готовится к новому масштабному наступлению: силы врага равны Авдеевским - ВСУ

Россия стянула военные подразделения, равные по численности тем, что действуют вблизи Авдеевки, для нового наступления, отметил спикер ОСУВ "Таврия".

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Оккупанты готовят масштабное наступление на Орехов / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Оккупанты готовятся к новому наступлению на Ореховском направлении. Россия развернула там силы равные по численности тем, которые действуют вблизи Авдеевки. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

"На Ореховском направлении царит очень относительное затишье. Хотя обстрелы продолжаются. Там ожидается новое вражеское наступление. Потому что группировка врага в личном составе, которая там собралась, примерно такая же по масштабам как на Авдеевском направлении", - отметил он.

По словам Дмитрия Лиховия, основными направлениями вражеских штурмовых действий остаются Авдеевский и Марьинский на село Новомихайловка. Спикер отметил, что оккупанты пытаются захватить восточные окраины села, но несут значительные потери.

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"Враг готовится к наступлению, которое ожидается. Стягивает резервы, готовится к новым действиям. Мы это видим. Мы к этому готовимся", - добавил Лиховий.

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Напомним, оккупанты могут находиться на территории Авдеевки, но пока речь не идет о захвате значительной части города. Начальник городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что в город проникают диверсионно-разведывательные группы, но их оперативно ликвидируют ВСУ.

Также на Купянско-Лиманском направлении наиболее напряженной точкой боевых действий является село Терны. Там российские войска пытаются прорваться к реке Черный Жеребец, сконцентрировав свои резервы и используя разнообразное вооружение.

Кроме этого, ситуация на линии соприкосновения возле Авдеевки является динамичной. Если основная логистическая артерия к Авдеевке будет перерезана россиянами, украинское командование имеет запасные пути снабжения, заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, Дмитрий Лиховий.

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