'Бои в старой части города': в ГВА раскрыли детали о ситуации в Авдеевке

Начальник Авдеевской МВА отметил, что россияне будут делать все возможное, чтобы захватить Авдеевку до президентских выборов в РФ, которые состоятся в марте.

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В МВА раскрыли детали о ситуации в Авдеевке / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада, Телеграм-канал Анна Маляр

Российские оккупационные войска могут находиться на территории Авдеевки Донецкой области, однако пока речь не идет о захвате значительной части города. Об этом в интервью "Громадському" заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По словам Виталия Барабаша, в город проникают многочисленные диверсионно-разведывательные группы, которые ликвидируют и нейтрализуют украинские военные.

"Оккупанты могут где-то в городе находиться, на окраинах, в старой части города, но о захвате такой большой части города речь не идет. Очень много аналитиков, к сожалению, используют данные Российской Федерации, меня это волнует. Сейчас есть бои в Садовом товариществе, возле Авдеевского коксохимического завода", - рассказал он. видео дня

Начальник Авдеевской городской военной администрации указывает на то, что масштабное наступление российских оккупантов на Авдеевку является политическим решением, которое предварительно было принято в Москве.

"Мы видим эти дедлайны по захвату города, сколько раз они их меняли. В прошлом году россияне планировали захватить город накануне дня рождения Владимира Путина (7 октября). Потом речь шла о 14 декабря, но не сложилось. Потом - Новый год, а сейчас - отложили захват до президентских выборов в РФ, которые состоятся в марте 2024 года", - отметил он.

Барабаш подчеркнул, что оккупанты будут делать все возможное до этой даты, поскольку "других вариантов у них нет". Глава Авдеевской ВГА подчеркнул, что в России нет ни одного лица, кроме Путина, которое могло бы сейчас дать команду прекратить эти наступления.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Александр Коваленко отметил, что сейчас речь не идет об окружении города Авдеевки в Донецкой области российскими оккупантами.

По данным Института изучения войны, российские оккупационные войска осуществили продвижение на Авдеевском направлении с целью перерезать главную линию снабжения украинских военных в Авдеевке.

Аналитик BILD Юлиан Рёпке указывает на то, что россияне могут оккупировать Авдеевку "в ближайшие дни или недели".

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