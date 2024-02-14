Угроза окружения Авдеевки: названы три "дороги жизни" для ВСУ

Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал ситуацию вокруг Авдеевки Донецкой области. Он говорит, что об окружении города оккупантами речь не идет.
В комментарии РБК-Украина эксперт говорит, что угроза перерезания логистической артерии ВСУ вовсе не означает процесс оперативного или тактического окружения.
При этом он напомнил о том, что под окружением следует понимать положение подразделений, изолированных от основной группы войск, из-за чего невозможно ни осуществлять поставки в группировку, ни вывести ее из изоляции.
"Пока этого не наблюдается. Перерезание логистической артерии совсем не означает процесс оперативного или тактического окружения", - пояснил собеседник.
Вместе с тем он обратил внимание, что кроме главной дороги, которая переходит в Индустриальный проспект и улицу Грушевского, в Авдеевке есть как минимум три полевые дороги - одна через село Ласточкино и две из села Северное в сторону 9-го квартала.
"Полевые дороги - не лучший вариант для поставки и эвакуации, но этими путями можно пользоваться. Поэтому вопрос окружения не стоит. Из этого следует, что даже в случае выхода россиян на проспект, возможность вывести гарнизон как из северного, так и южного секторов сохранится", - добавил Коваленко.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Ситуация в Авдеевке
Ранее сообщалось о том, что враг контролирует логистику в Авдеевке. В Авдеевке и в окрестностях оккупанты начали штурмовые действия во многих местах, рассказали аналитики.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели". В то же время у Украины есть проблемы с личным составом - его не хватает, потому атаки оккупантов отражают беспилотники.
В течение ближайших недель или даже дней может возникнуть вопрос о развертывании дополнительных военных сил в городе или отступлении из города, подтвердил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
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