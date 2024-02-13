"Ситуация ухудшается": враг контролирует логистику в Авдеевке – DeepState

В Авдеевке и в окрестностях оккупанты начали штурмовые действия во многих местах, рассказали аналитики.

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Украинские защитники отражают атаки оккупантов / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба АТО, Командование ОС ВСУ

На руку оккупационным войскам РФ играют погодные условия, в частности – морозы и туманы в районе Авдеевки Донецкой области.

Как говорится в сообщении DeepState, враг продолжает давить на Авдеевку как с севера, так и с юга, а также почти дошел до Индустриального проспекта.

"10-11 февраля враг, пользуясь тем, что туман накрыл Авдеевку и окрестности, начал штурмовые действия во многих местах. Вчера происходило насыщение личным составом", - отмечают военные аналитики.

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Кроме того, российские оккупанты также усилили давление. При этом враг продвинулся в район дач и автобазы, тем самым перерезав логистическую трассу.

"Ситуация в Авдеевке ежедневно ухудшается. Логистика сегодня находится полностью под огневым контролем врага, в результате чего заезд и выезд в город - это лотерея. Следует принимать решения, которые в первую очередь сохранят самое ценное - жизнь бойцов, и не превращать Авдеевку в очередную "крепость" с песнями и стихами", - сказано в сообщении.

Ситуация в Авдеевке

Ранее сообщалось о том, что наступление на Авдеевку стало для РФ катастрофой. По самым скромным оценкам, общее количество потерь страны-агрессора России за четыре месяца на Авдеевском направлении превысило 15 тысяч убитыми.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ получили мощное подкрепление. Российские силы пытаются перерезать линию поставки в Авдеевку, они преобладают в силах.

Как сообщалось ранее, российские захватчики не могут окружить или захватить Авдеевку, пока украинские военные имеют достаточные силы для обороны. Российские силы периодически пытаются прорвать оборону малыми группами после авиационных ударов, но украинские военные стойко удерживают свои позиции.

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