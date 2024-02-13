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Могут ли войска РФ нанести массированный удар 24 февраля: в ВСУ объяснили ситуацию

Андрей Ганчук
13 февраля 2024, 13:06
У российских оккупантов достаточно вооружений, они держат в напряжении армию Украины, сказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
Украина, ракета РФ
Нельзя исключать удара РФ по Украине и 24 февраля - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: map.ukrainealarm.com, Минобороны РФ

Войска агрессора России могут нанести массированный удар по территории Украины, и не обязательно в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. У противника достаточно оружия, он держит украинские войска в напряжении. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что враг способен нанести массированный удар по Украине. Не обязательно это может произойти 24 февраля.

"Исключать этого нельзя (массированного обстрела на 24 февраля). Аналитика также свидетельствует о том, что не обязательно это будет привязано уже к конкретной дате. Мы наблюдали за время полномасштабного вторжения, что понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою, и пытается создать эффект определенной неожиданности", - сказала Гуменюк.

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Также она добавила, что войска РФ держат ВСУ в напряжении, у оккупантов достаточно вооружений.

"Надо понимать, что нас продолжают держать в напряжении из-за того, что у врага достаточно оружия, в том числе дальнобойного, но оно требует определенного времени на подготовку массированных атак, и не только массированная атака в конце концов может нанести существенный вред", - добавила Наталья Гуменюк и подчеркнула, что россияне периодически наносят точные ракетные удары, чтобы узнать расположение украинских средств ПВО.

Удары России по Днепру

Оккупационные войска РФ в ночь на 13 февраля атаковали Днепр беспилотниками "Шахед". В городе и области прогремели взрывы. В Днепре фиксировались проблемы с водоснабжением и электричеством.

В Воздушных силах сообщили, что силы ПВО работали в районах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Уничтожили 16 из 23 российских БПЛА.

"В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из районов Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым", - указано в сообщении.

Из-за обстрелов в Днепре эвакуируют больницу и закрываются школы, сообщил мэр Борис Филатов. По его словам, энергосистема города из-за российских ударов в критическом состоянии.

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ВСУ войска России война России и Украины Наталья Гуменюк
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