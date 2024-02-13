Буданов взял в плен 19 оккупантов: спецназовец рассказал, как ему это удалось

Начальник Главного управления равзедки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на одном из заданий самостоятельно пленил россиян.

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Буданов взяла в плен 19 оккупантов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Украинская правда скриншот

Кирилл Буданов регулярно ходит на выполнение операций вместе со спецназом. О том, как это происходит рассказал глава спецподразделения "Тимура" Тимур в интервью "Украинской правде".

Об этом спецназовце мало что известно, он скрывает свою фамилию и возраст, а лицо закрывает балаклавой, однако славится специальными операциями, проведенными во время полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Тимура, Кирилл Буданов принимает непосредственное участие в боевых заданиях, которые выполняет спецназ и для спецподразделения это "настоящий стресс".

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"Мы очень стараемся обходить физическое присутствие Кирилла Алексеевича, чтобы он не приезжал в квадрат, где мы находимся. Потому что это очень высокий риск. Но у нас командир боевой, и ему хочется быть рядом на наших операциях. Поэтому было несколько операций, где Кирилл Алексеевич шел рядом с нами", - рассказал спецназовец.

Также он подтвердил информацию о том, что на одном из таких заданий, которое осуществлялось с другими спецподразделениями, глава ГУР самостоятельно взял в плен 19 российский солдатов. Тогда оккупанты вышли на связь, потому что взяли в плен украинского воина и хотели диктовать условия дальнейших действий, после чего взял рацию Кирилл Буданов и в плен пошли россияне.

"Командир взял рацию, представился, кто он. Думаю, это тоже на них повлияло. И спокойно объяснил, что именно мы будем говорить, как все будет происходить дальше и с какой скоростью будет происходить их сдача в плен. У них тогда была такая ситуация, что им действительно было лучше сдаться", - дополнил командир спецподразделения.

Операции ГУР

Как сообщал Главред, в ночь на 31 января в российском Санкт-Петербурге раздавались взрывы. Российские пропагандисты указывают на то, что неизвестный беспилотник упал на территории Невского НПЗ. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах, за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также, корабль "Ивановец", который был затоплен Силами обороны Украины, был в определенном смысле гордостью для российского флота, поскольку лишь три таких корабля есть на вооружении российского военно-морского флота. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

К тому же, специалисты ГУР МО провели успешную кибератаку против российских оккупантов, в результате враг потерял доступ к серверам в программе управления БпЛА, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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