Потопили гордость российского флота: в ГУР раскрыли детали уничтожения корабля РФ

Корабль "Ивановец", который был затоплен Силами обороны Украины, был в определенном смысле гордостью для российского флота, поскольку лишь три таких корабля есть на вооружении российского военно-морского флота. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Мы видели прямое попадание, кадры видел сейчас весь мир. Это серьезная, важная и успешная спецоперация Главного управления разведки и "Группы 13", и такие операции, безусловно, будут продолжаться", - сказал представитель ГУР.
Представитель Главного управления разведки Минобороны указывает на то, что уничтожение катера является значительным достижением, поскольку таких ракетных катеров в составе Черноморского флота РФ было всего три, а теперь на один меньше.
Юсов отметил, что корабль был гордостью для флота России, но он не смог "справиться с вызовами". Катер был уничтожен во время его боевого дежурства, и его восстановление стало невозможным.
Уничтожение кораблей Черноморского флота
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 1 февраля, в результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины во временно оккупированном Крыму был уничтожен ракетный катер Черноморского флота России. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
Ведущие российские издания подтвердили потерю ракетного катера "Ивановец", о котором ранее отчитывалось ГУР. Отмечается, что судно было "поймано в ловушку" в 9 км от входа в озеро Донузлав в Черноморском районе.
В России подтвердили повреждение большого десантного корабля "Новочеркасск" в ночь на 26 декабря в порту временно оккупированной Феодосии.
Другие новости:
- "Режим зашатался": 91% россиян больше не испытывают гордости за Путина
- "Мы можем уничтожать врага": Залужный назвал три основные цели на 2024 год
- "Это - самое ошибочное решение": военный признался, почему не стоит ждать демобилизации