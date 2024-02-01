В России признали потерю катера "Ивановец": стала известна судьба экипажа

Некоторые члены экипажа вследствие удара ВСУ, похоже, "пропали без вести".

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По кораблю по меньшей мере трижды ударили беспилотники / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео ГУР

Провоенные российские паблики подтверждают потерю ракетного катера "Ивановец", об уничтожении которого отчитывалась ранее ГУР.

Сообщается, что "судно было поймано в ловушку" в 9 км от входа в озеро Донузлав Черноморского района. Всего россияне насчитали три атаки по кораблю украинскими беспилотниками, последняя - "контрольная" - была осуществлена в 03:47.

Уже через 15 минут экипаж прекратил "борьбу за живучесть" судна и начал эвакуацию.

видео дня

При этом провоенные Телеграмм-каналы обращают внимание, что, по внутренне официальным данным, спасти удалось 32 человек, один из членов с тяжелым ранением был госпитализирован, тогда как всего экипаж "Ивановца" составляет 39 человек.

Удар по кораблю Ивановец

Ранее ГУР отчитывалась об уничтожении российского ракетоносителя "Ивановец" у берегов Крыма.

Удар по катеру осуществлялся безэкипажными беспилотниками в ночь на 1 февраля, в результате атаки корпус "Ивановца" получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением, - дал крен на корму и затонул.

Стоимость уничтоженного корабля оценивается примерно от 60 до 70 миллионов долларов.

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