"Мы можем уничтожать врага": Залужный назвал три основные цели на 2024 год

Генерал Залужный заявил о необходимости менять стратегию на фронте.

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Залужный назвал основные цели на 2024 год / Коллаж: Главред, Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Война ставит перед Украиной вызовы и требует постоянного развития и изменения стратегии. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный назвал три основные цели на 2024 год.

Залужный акцентировал на необходимости подготовить военачальников к войне с задачей предусмотреть обстановку, которая будет на начало военных действий.

"Именно такая сверхсложная задача в случае решения позволяет выдержать удар и дать достойный отпор врагу, обескровить его ударные группировки и тем самым выиграть время для перехвата инициативы. Весь этот процесс связан с огромными рисками и сомнениями, которые обусловлены наличием лишь одного шанса дать достойное сопротивление меньшими силами при ограниченных ресурсах", - считает Залужный.

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Еще одной задачей является быстрое развитие вооружения и военной техники. К тому же для войны необходимо найти только свою уникальную стратегию и логику, которая позволит дойти до победы.

Генерал не исключает необходимость изменить стратегию на фронте. Стратегия зависит от развития вооружения и военной техники. Сейчас в войне между Украиной и РФ акцент сдвинулся на беспилотники, которые стороны активно применяют для ударов.

"Поэтому беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые являются во времени не выгодными для Украины по целому ряду причин ... Следовательно, необходимо создание нового дизайна операций на основе имеющихся технологических возможностей, который будет основываться не только на пространственно-временных показателях военных (боевых) действий, но и преимущественно на создании решающих условий и достижении соответствующих эффектов, которые будут способствовать реализации цели операции", - говорит Залужный.

Основные цели

Валерий Залужный заявил, что в 2024 году основные усилия следует сосредоточить на:

обеспечении ВСУ высокотехнологичными средствами;

освоении новых возможностей к ведению боевых действий;

подготовке и ведении военных действий с учетом ограничений.

"В современных условиях Вооруженные Силы Украины вместе с другими составляющими сил обороны государства, обладают возможностями, которые позволяют не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности. Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальный урон, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем", - заявил Залужный.

Ситуация на фронте

Напомним, что в Авдеевке оккупанты выдавили ВСУ из двух опорников. В Донецкой области российским оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ и захватить нескольких украинских "опорников", однако основная задача по выходу к главной трассе снабжения.

Полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом. Сергей Сидорин отметил, что при условии надлежащего обеспечения снарядами, Силы обороны Украины смогут продолжить освобождение территории Украины от врага.

Боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке. По словам военнослужащего Сергея Волкова, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Адвеевки с 3 направлений при этом периодически применяя бронетехнику.

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