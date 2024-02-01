'Режим зашатался': 91% россиян больше не испытывают гордости за Путина

По данным российских социологов, лишь 9% российских граждан все еще гордятся правлением диктатора Владимира Путина и довольны российским правительством.

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91% россиян больше не испытывают гордости за Путина / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Даже при усилиях российской государственной пропаганды, которая стремится воссоздать образ армии, войны и президента как символа гордости, оказалось, что это напрасные усилия. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ (Всероссийским центром изучения общественного мнения) в январе, менее 10% россиян испытывают гордость за Владимира Путина, российские вооруженные силы и их действия на украинском фронте.

Исследование также показало, что только 52% россиян испытывают "чувство гордости", когда "думают о России". Только 9% гордятся президентом и правительством. Что касается военных достижений, только 5% испытывают гордость за так называемую "вторую армию" и российское оружие, а 8% - за "победы в СВО". Идея возвращения утраченного могущества на международной арене также не находит массового отклика, поскольку только 9% испытывают гордость за "статус на международной арене" и "внешнюю политику".

Культ Великой Отечественной войны, который активно насаждается российской пропагандистской машиной оказался еще менее популярным, лишь мизерные 2% респондентов испытывают гордость за победу над фашистской Германией в 1945 году.

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Такое же количество, по данным ВЦИОМ, испытывают "гордость" за "традиции и ценности", которые Кремль продвигает как новую основу государственной политики. Лишь 1% респондентов назвали предметом гордости российскую медицину, технологии и "порядок в стране".

Всего за два года войны количество граждан, которые "гордятся" Россией, по данным ВЦИОМ, выросло всего на 3 процентных пункта. Примерно такое же количество, 2,5%, является погрешностью измерений, согласно методологии опроса.

Чаще всего "гордость" за Россию выражают пожилые пенсионерки: среди женщин и респондентов старше 60 лет такие ответы составляют 56%.

Разочарование в России испытывают 6% респондентов, и это число выросло на 2 процентных пункта по сравнению с 2022 годом. О чувстве стыда за страну заявили 3% опрошенных, и эта доля за последние два года осталась неизменной, следует из данных ВЦИОМ.

Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров в своем Telegram-канале отметил, что эти цифры свидетельствуют о том, что путинский режим в России зашатался.

"Если уж вечно ползающий "на брюхе" ВЦИОМ, решился на публикацию таких данных, то неизбежные глубинные процессы происходят быстрее и страшнее, чем надеялся Кремль", - указывает он.

Невзоров отмечает, что путинский режим надеялся доделать все оккупационные сделки до того момента, когда антивоенность станет трендом и модой. Однако, эти ожидания, похоже, не оправдались.

"Вполне возможно то, что шумные и агрессивные "завоенщики" становятся абсолютным меньшинством", - резюмировал журналист.

Ситуация в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, удары, которые наносились по Белгородской и Курской областям в течение последних двух лет, не смогли вызвать достаточной нестабильности в России, чтобы местное население выразило желание сменить режим. Тем не менее, удары, направленные непосредственно на территорию Москвы, могут ограничить способность России продолжать войну. Об этом рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

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