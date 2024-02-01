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"Режим зашатался": 91% россиян больше не испытывают гордости за Путина

Юрий Берендий
1 февраля 2024, 20:03обновлено 1 февраля, 20:37
По данным российских социологов, лишь 9% российских граждан все еще гордятся правлением диктатора Владимира Путина и довольны российским правительством.
'Режим зашатался': 91% россиян больше не испытывают гордости за Путина
91% россиян больше не испытывают гордости за Путина / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Даже при усилиях российской государственной пропаганды, которая стремится воссоздать образ армии, войны и президента как символа гордости, оказалось, что это напрасные усилия. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ (Всероссийским центром изучения общественного мнения) в январе, менее 10% россиян испытывают гордость за Владимира Путина, российские вооруженные силы и их действия на украинском фронте.

Исследование также показало, что только 52% россиян испытывают "чувство гордости", когда "думают о России". Только 9% гордятся президентом и правительством. Что касается военных достижений, только 5% испытывают гордость за так называемую "вторую армию" и российское оружие, а 8% - за "победы в СВО". Идея возвращения утраченного могущества на международной арене также не находит массового отклика, поскольку только 9% испытывают гордость за "статус на международной арене" и "внешнюю политику".

Культ Великой Отечественной войны, который активно насаждается российской пропагандистской машиной оказался еще менее популярным, лишь мизерные 2% респондентов испытывают гордость за победу над фашистской Германией в 1945 году.

видео дня

Такое же количество, по данным ВЦИОМ, испытывают "гордость" за "традиции и ценности", которые Кремль продвигает как новую основу государственной политики. Лишь 1% респондентов назвали предметом гордости российскую медицину, технологии и "порядок в стране".

Всего за два года войны количество граждан, которые "гордятся" Россией, по данным ВЦИОМ, выросло всего на 3 процентных пункта. Примерно такое же количество, 2,5%, является погрешностью измерений, согласно методологии опроса.

Чаще всего "гордость" за Россию выражают пожилые пенсионерки: среди женщин и респондентов старше 60 лет такие ответы составляют 56%.

Разочарование в России испытывают 6% респондентов, и это число выросло на 2 процентных пункта по сравнению с 2022 годом. О чувстве стыда за страну заявили 3% опрошенных, и эта доля за последние два года осталась неизменной, следует из данных ВЦИОМ.

Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров в своем Telegram-канале отметил, что эти цифры свидетельствуют о том, что путинский режим в России зашатался.

"Если уж вечно ползающий "на брюхе" ВЦИОМ, решился на публикацию таких данных, то неизбежные глубинные процессы происходят быстрее и страшнее, чем надеялся Кремль", - указывает он.

Невзоров отмечает, что путинский режим надеялся доделать все оккупационные сделки до того момента, когда антивоенность станет трендом и модой. Однако, эти ожидания, похоже, не оправдались.

"Вполне возможно то, что шумные и агрессивные "завоенщики" становятся абсолютным меньшинством", - резюмировал журналист.

Ситуация в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, удары, которые наносились по Белгородской и Курской областям в течение последних двух лет, не смогли вызвать достаточной нестабильности в России, чтобы местное население выразило желание сменить режим. Тем не менее, удары, направленные непосредственно на территорию Москвы, могут ограничить способность России продолжать войну. Об этом рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

Некоторые регионы России могут в будущем отделиться и стать независимыми. Народный депутат Украины Богдан Яременко указал, с каких регионов это может начаться.

Масштабные протесты в России могут ускорить распад страны, особенно когда внутренние структуры в Кремле начнут бороться между собой. Дипломат Владимир Огрызко сравнил потенциальный распад РФ с развалом СССР.

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