С каких регионов может начаться распад РФ: Яременко сделал прогноз

В России есть часть регионов, которые могут первыми начать откалываться и становиться самостоятельными.

https://glavred.info/world/s-kakih-regionov-mozhet-nachatsya-raspad-rf-yaremenko-sdelal-prognoz-10537058.html Ссылка скопирована

Яременко назвал регионы, с которых может начаться распад РФ/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Часть регионов страны-агрессора России склонны к тому, чтобы рано или поздно "отколоться" и стать самостоятельными. Народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко во время чата на Главреде сказал, с каких регионов потенциально может начаться распад РФ.

"Основы государственности и определенные этнические процессы мы видим на Кавказе. Чеченцы, дагестанцы и так далее очень сознательные. Они последними попали под влияние Москвы, уже даже Кавказ был оккупирован, Грузия и Армения, а там еще продолжалось вооруженное сопротивление российской оккупации. В Татарстане есть прообраз государственных институтов и другие основы для развития государственности, прежде всего экономические, в частности, нефть", – отметил Яременко.

В то же время он обращает внимание, что Россия тоже видит свои слабости, и она увидела их раньше, чем мы начали об этом думать.

"Мы всегда знали, какова Россия, но политически мы ничего с этим не делали, не пытались влиять на это, играть против Москвы. Фактически это новый тренд в политике Украины последних двух лет, когда на уровне государственного аппарата и парламента мы выражаем сомнения в территориальной целостности России. До сих пор в украинской политике ничего такого не было. А вот в российской – было, и они готовятся очень серьезно. Внутреннее поле зачищено спецслужбами России очень серьезно, оно чрезвычайно контролируемое", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что в России серьезно подготовились, и пытаются не допустить возникновения невыгодных для Кремля процессов в РФ.

"Это ответ на вопрос о том, почему все "хорошие русские" в Украине и вне ее никак и ни на что не влияют, почему так мало прогресса в развитии всех этих национальных движений Сибири и тому подобное. Потому что в России достаточно серьезно к этому подготовились. Но всё равно определенные перспективы есть, это очевидно для того, кто хоть немножко почитает историю России и поинтересуется ее настоящим", – сказал Яременко.

Он добавил, что это серьезная и сложная политическая задача, которую украинское государство должно сформировать как одну из своих прерогатив в сфере национальной безопасности и постепенно реализовывать.

Смотрите видео, где Богдан Яременко рассказал о слабых местах России:

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Возможен ли распад России

Ранее дипломат назвал сценарий распада России. Дипломат Владимир Огрызко отметил, что масштабные протесты в России могут ускорить распад страны, особенно когда внутренние структуры в Кремле начнут бороться между собой.

Также ранее командир РДК Денис Никитин высказывал мнение, что Россия уменьшится до Подмосковья. Он выразил уверенность, что страна-агрессор Россия не будет существовать в нынешнем виде, в случае прихода к власти в РФ "Российского добровольческого корпуса".

Напомним, ранее нардеп Богдан Яременко сказал, что нужно сделать с РФ, чтобы Украина была в безопасности. Пока Россия продолжает существовать в нынешнем виде, украинцы не смогут чувствовать себя в безопасности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.