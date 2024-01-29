"Это злой план": нардеп сказал, что нужно сделать с РФ, чтобы Украина была в безопасности

Пока Россия продолжает существовать в нынешнем виде, украинцы не смогут чувствовать себя в безопасности.

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Нардеп сказал, что нужно сделать с РФ, чтобы Украина была в безопасности/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Развал страны-агрессора России нужно рассматривать как желаемую ситуацию и как задачу для Украины. В противном случае ни мы, ни наши дети, внуки и правнуки не смогут чувствовать себя в безопасности с таким монстром под боком.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко во время чата на Главреде.

"Россияне так и останутся монстроватыми, мы их не изменим, да и не ставим такой задачи. Мы не можем и не хотим, и не убьем их всех. Мы не будем их воспитывать – нам бы себя воспитать. Поэтому россияне быстро не изменятся, а, может, не изменятся никогда. Более того, россияне сейчас начнут отставать в разных сферах, и это сделает их еще более дикими и агрессивными", – отметил нардеп.

По его словам, идеальным был бы вариант, если бы Украина для обеспечения собственной безопасности создала бы ситуацию, когда Россия развалится на несколько кусков. Тогда мы получили бы пусть и проблемных соседей, но тех, которые осторожнее будут проявлять свое варварство и агрессию в отношении нас.

"Над этим нужно работать. Пока мало что сделано, и это выглядит очень сложной задачей. Мир пока не мыслит в таких категориях, по крайней мере серьезные игроки. Ставить задачу развалить какую-то страну для любого правового демократического государства является чем-то таким, что прямо противоречит его сути, правовой и демократической ментальности. Я тоже понимаю, что это достаточно злой план, но мы сейчас в такой ситуации, как Израиль с ХАМАСом. Здесь вопрос жизни. Наши дети уже просыпаются под бомбовыми ударами. Если мы хотим, чтобы их дети, наши внуки, не просыпались так же, чтобы это не повторилось, этого монстра надо разваливать", – подчеркнул Яременко.

Он отметил, что, как политик и эксперт, он видит перед собой такие задачи и выполняет их в силу возможностей.

"Я являюсь одним из участников специальной парламентской комиссии "Воля народов России", где мы пытаемся формировать контакты и выяснить, на кого в России можно опереться, чтобы достичь или хотя бы каким-то образом менять это государство внутри, находя там здоровые этнические силы, которые страдают от социального и национального угнетения. Россию надо деконструировать, во всех смыслах: ментальном, политическом, субстантивном. Ни одно поколение украинцев не будет жить спокойно и безопасно, пока рядом будет Россия в том виде, в котором она есть сейчас", – подытожил Яременко.

Смотрите видео, где Богдан Яременко рассказал о слабых местах России:

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Ранее в Bloomberg отмечали, что Путин хочет навсегда оттяпать 18% украинской земли, но готов на "уступки". США называют "классической российской пьесой" существование некоего "тайного канала" с Россией.

Также ранее в Британии назвали условия поддержки Украины и заявили, что Путин не остановится. Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон отметил, что Британии следует нарастить производство боеприпасов и увеличить поддержку Украины. Лондону нужно взять на себя многолетние обязательства по помощи Киеву. Если глава Кремля Владимир Путин захватит украинское государство, он не остановится.

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