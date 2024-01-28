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"Эта болячка их погубит": нардеп назвал слабые места РФ, которые приведут ее к провалу

Алёна Воронина
28 января 2024, 11:27
У России есть ряд слабых мест. В частности, там распространена тотальная коррупция, а на отдельные регионы РФ имеют большее влияние соседние страны, чем Москва.
Владимир Путин, Богдан Яременко
Нардеп назвал слабые места РФ, которые приведут ее к провалу/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Страна-агрессор Россия имеет ряд слабых мест, которые могут не позволить оккупантам победить. Среди таких слабых мест, в частности, неадекватность, коррупция и неэффективность власти.

Об этом сказал народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко во время чата на Главреде. Неадекватность россиян заключается в том, что они воспринимают мир через призму собственных иллюзий.

"Неадекватность. Они доктринированы, то есть воспринимают мир через призму собственных иллюзий, а не таким, как он есть. Это очень опасная болячка. Ею болели в Кремле неоднократно. И эта болячка их погубит", – сказал Яременко.

Также он отметил, что еще одна проблема РФ – это тотальная коррупция. По его словам, эта проблема в России имеет огромные масштабы.

"Очень плохо отношусь к коррупции у нас, понимаю, что с ней нужно бороться, но мы просто не представляем себе масштабов кремлевской и российской коррупции. Это небо и земля, мы выглядим детьми против них. Это огромная проблема, потому что там не решаются вопросы без учета частного интереса кого-то там в "башнях Кремля", – отметил он.

По словам Яременко, это влияет на эффективность управления в стране-агрессоре.

"Мы же видим, что российские танки выезжают без боекомплекта или ремонтных запчастей, или на них неполное оборудование, нет определенных вещей у военных. Почему? Потому что украдено! Это украли их руководители, даже не позаботились о том, чтобы перед самым боем им что-то найти, вытащить и дать. Украли и украли, поэтому отправляют так, как есть. Какая здесь эффективность управления? Понятно, все это ведет к деморализации, расколу и снижению эффективности", – сказал нардеп.

Он добавил, что также на отдельные регионы РФ имеют большее влияние соседние страны, чем Москва.

"У России есть и другие проблемы. РФ – это огромная слаборазвитая территория, и в некоторых местах влияние на российские территории имеют соседи, а не Москва, например, Китай на Дальнем Востоке. Так происходит из-за коррумпированности и неэффективности власти России. Эти страны там берут под контроль базовые отрасли экономики, развивают предпринимательство, создают потоки денег, которые уже не контролируются Москвой. Всё это в России уже есть", – отметил Яременко.

Смотрите видео, где Богдан Яременко рассказал о слабых местах России:

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Ранее в Bloomberg отмечали, что Путин хочет навсегда оттяпать 18% украинской земли, но готов на "уступки". США называют "классической российской пьесой" существование какого-то "тайного канала" с Россией.

Также ранее в Британии назвали условия поддержки Украины и заявили, что Путин не остановится. Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон отметил, что Британии следует нарастить производство боеприпасов и увеличить поддержку Украины. Лондону нужно взять на себя многолетние обязательства по помощи Киеву. Если глава Кремля Владимир Путин захватит украинское государство, он не остановится.

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новости России война в Украине Богдан Яременко
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