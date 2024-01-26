Путин хочет навсегда оттяпать 18% украинской земли, но готов на "уступки" - Bloomberg

В США существование какого-то "тайного канала" с Россией называют "классической русской пьесой".

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Путин смягчил свою позицию по Украине, чтобы оттяпать кусок территории / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы прощупывает США по косвенным каналам по поводу переговоров по Украине. Официально же Вашингтон подчеркивает, что Москва не демонстрирует готовности решить вопрос войны мирным путем.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на двух человек, близких к Кремлю, сигналы были переданы высокопоставленным чиновникам США в прошлом месяце через посредника, имя которого они отказались назвать.

Путин, по их словам, может быть готов рассмотреть возможность отказа от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже в конечном итоге отказаться от противодействия возможному членству в НАТО.

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Но за это придется заплатить цену, которую Украина категорически отвергает: признание контроля Кремля над территорией, которую он оккупировал с начала полномасштабного вторжения - это около 18% территории Украины, включая с захваченной еще в 2014 году частью Донбасса и Крымом.

"Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия была, есть и будет открыта для переговоров по Украине. Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочел бы завершить его дипломатическим путем. В противном случае военная операция будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем наших целей", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос Bloomberg.

В США же ответили, что об изменении позиции Москвы ничего не знают, а решать, как и когда вести с РФ переговоры, будет Украина.

В то же время бывший высокопоставленный чиновник Белого дома, ответственный за Россию, Фиона Хилл отметила, что России выгодно, чтобы все поверили в существование тайного канала РФ с Вашингтоном, "потому что это очень пугает украинцев".

"Россияне хотят, чтобы мы были причастны к идее о том, что канал существует и что все зависит от США, поэтому никто и ничто другое не играет роли. Это классическая русская пьеса", - добавила она.

Переговоры с Россией

Официальные лица США неоднократно подчеркивали, что не видят признаков того, что Путин серьезно настроен искать способ положить конец боевым действиям.

Намеки на открытость России к переговорам - пусть и неискренние - могут помочь посеять раскол среди союзников Украины, изолируя Киев и подорвав усилия президента Владимира Зеленского заручиться поддержкой его собственной "формулы мира", которая призывает к полному выводу России, считают эксперты.

Публично Путин не дал никаких признаков того, что он готов остановиться на нынешней линии фронта. У Зеленского говорят, что стремятся вернуть все земли, захваченные войсками РФ.

В то же время перспективы способности Украины продолжать борьбу в долгосрочной перспективе неопределенны из-за застопорившийся помощи от США. Россия, напротив, перевела свою экономику на военную основу и наладила поставки оружия и другую поддержку со стороны Ирана и Северной Кореи.

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