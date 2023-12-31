У России есть две "задачи" против Украины: в ISW раскрыли план Путина

Агрессор Россия не заинтересована в мирных переговорах с Украиной и придерживается своих прежних оккупационных "планов". Москва стремится сменить власть в Украине и превратить ее в "нейтральное, безъядерное, демилитаризованное и денацифицированное" государство. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сделал заявление, согласно которому Москва пойдет на "урегулирование", когда Украине, мол, станет "нейтральной, безъядерной, демилитаризованной и денацифицированной".
Россия стремится захватить Украину
По мнению экспертов, Россия хочет поставить лояльное себе правительство в Киеве и лишить страну возможности защищаться. Реальные переговоры с Украиной Кремль вести не намерен.
Российские военные пропагандисты считают, что "Украина еще недостаточно истощена, чтобы принять катастрофическую капитуляцию" и "требуют" захвата ряда городов
"Известный военкор заявил 30 декабря, что война закончится, когда Украина позволит России захватить Харьков, Николаев, Одессу и другие украинские области", - подчеркнули в Институте изучения войны.
Война России против Украины
У Путина строят планы по расколу в Украине, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, россияне хотят дискредитировать мобилизацию и продвинуть старые пропагандистские тезисы.
Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота, написали журналисты Bloomberg. Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухов отметил, что ВСУ уже фактически выгнали корабли Черноморского флота РФ с оккупированного полуострова.
Войска РФ атакуют под Купянском и Авдеевку, рассказали в Генеральном штабе ВСУ. В частности, враг пытается захватить Синьковку в Купянском районе Харьковской области. Силы обороны Украины расширяют плацдарм на левобережье Херсонщины.
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