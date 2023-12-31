У России есть две "задачи" против Украины: в ISW раскрыли план Путина

Военные пропагандисты РФ "призывают" своих оккупантов захватить Харьков, Николаев, Одессу и другие украинские города, сказали в Институте изучения войны.

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У Путина "хотят" свергнуть власть в Украине - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Агрессор Россия не заинтересована в мирных переговорах с Украиной и придерживается своих прежних оккупационных "планов". Москва стремится сменить власть в Украине и превратить ее в "нейтральное, безъядерное, демилитаризованное и денацифицированное" государство. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сделал заявление, согласно которому Москва пойдет на "урегулирование", когда Украине, мол, станет "нейтральной, безъядерной, демилитаризованной и денацифицированной".

Россия стремится захватить Украину

По мнению экспертов, Россия хочет поставить лояльное себе правительство в Киеве и лишить страну возможности защищаться. Реальные переговоры с Украиной Кремль вести не намерен.

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Российские военные пропагандисты считают, что "Украина еще недостаточно истощена, чтобы принять катастрофическую капитуляцию" и "требуют" захвата ряда городов

"Известный военкор заявил 30 декабря, что война закончится, когда Украина позволит России захватить Харьков, Николаев, Одессу и другие украинские области", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Война России против Украины

У Путина строят планы по расколу в Украине, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, россияне хотят дискредитировать мобилизацию и продвинуть старые пропагандистские тезисы.

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота, написали журналисты Bloomberg. Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухов отметил, что ВСУ уже фактически выгнали корабли Черноморского флота РФ с оккупированного полуострова.

Войска РФ атакуют под Купянском и Авдеевку, рассказали в Генеральном штабе ВСУ. В частности, враг пытается захватить Синьковку в Купянском районе Харьковской области. Силы обороны Украины расширяют плацдарм на левобережье Херсонщины.

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