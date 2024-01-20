'Когда РФ потерпит глобальное поражение': в ОП озвучили условия для переговоров

Пока в России существует вертикаль власти Путина, цель оккупантов неизменна - тотальное уничтожение Украины.

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Подоляк назвал условия для переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTybe, скриншот из видео

Переговоры с Россией возможны лишь тогда, когда страна потерпит глобальное поражение. Пока существует вертикаль власти Путина, цель России остается неизменной - тотальное уничтожение Украины и ее граждан. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Если переговоры начинаются в моменте, когда Российская Федерация получила определенные тактические поражения, в них начались процессы... мы видим там социальное напряжение, видим там те или иные внутренние бунты, то тогда - да, безусловно, переговоры. И одновременно говорить о том, что возможны переговоры и Россия должна добровольно отказаться от ядерного оружия - это также возможно только в случае, когда Российская Федерация терпит глобальное поражение", - сказал он.

По словам Подоляка, глобальное поражение для России предполагает потерю доминирования в мировом политическом процессе, отсутствие необходимых ресурсов, потерю возможности использовать свое право в Совбезе ООН и отсутствие поддержки других тоталитарных стран. Он подчеркнул, что переговоры возможны только в случае тактических поражений России на поле боя, эффективного действия санкций и внутреннего конфликта в России.

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"Тогда возможны условия и по ядерному оружию и по трансграничным буферным зонам... Но все это возможно только в случае, когда произойдут три процесса. Первое - тактическое поражение России в Украине. Второе - эффективная работа санкций, когда европейские компании окончательно покинут рынки Российской Федерации. И третья составляющая - когда в России на основании всего этого начнутся процессы, которые мы с вами видели летом 2023-го года, когда Пригожин шел на Москву", - подытожил Подоляк.

Переговоры Украины с Россией

Напомним, представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что для Украины неприемлемы условия завершения войны, которые предлагает Кремль. Он подчеркнул, что "мирная" риторика Москвы направлена на западные страны, а переговоры позволят России восстановить свой военный потенциал и подготовиться к продолжению агрессии.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что разговоры с Путиным неэффективны. Министр сравнил важность ведения войны с борьбой с пандемией.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин заявил, что если бы не отказ Украины от переговоров, "уже бы все закончилось". Путин начал угрожать, предупреждая о возможном "непоправимом ударе" в случае неизменности политики Украины.

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