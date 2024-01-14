Переговоры с Россией и Ближний Восток: Украина столкнулась с вызовами – WSJ

Украине в ситуации, когда ХАМАС начал войну против Израиля, приходится бороться за внимание союзников на Западе к кампании по отражению военной агрессии РФ.

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ВСУ отражают атаки российских оккупантов на поле боя / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ

С тех пор как боевики ХАМАС напали на Израиль, ситуация на Ближнем Востоке становится все более острой. Туда устремилось внимание Запада. События в войне России против Украины застопорились, а Киев, который не намерен вести переговоры с оккупантом Москвой, сталкивается с растущими политическими препятствиями в получении военной помощи.

В материале The Wall Street Journal говорится о том, что перед началом третьего года войны Украина столкнулась с новым вызовом – удержание внимания союзников на Западе.

"С тех пор, как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября, что вызвало подавляющую реакцию в секторе Газа и за его пределами, внимание Запада переключилось на Ближний Восток. Дипломаты и военные чиновники сейчас уделяют этому вопросу еще больше внимания, поскольку США и Великобритания принимают ответные меры против атак на суда и военно-морские конвои со стороны повстанцев-хуситов, являющихся союзниками Ирана", - отмечается в материале. видео дня

Журналисты отметили, что параллельно застопорившейся войне в Украине, в рамках которой украинский народ пытается вытеснить со своей земли российских оккупантов, разгорается конфликт на Ближнем Востоке.

"Украинские лидеры не заинтересованы в переговорах, которые могли бы заставить их уступить территорию России, говорят дипломаты, даже несмотря на то, что западная помощь Украине сталкивается с растущими политическими препятствиями", - говорится в материале.

Угроза победы России

В WSJ также заметили, что недостаточная военная помощь Украине со стороны Запада привела к обсуждению угрозы победы России, а не контрнаступления ВСУ. А в октябре внимание мира и вовсе переключилось на войну террористов ХАМАС с Израилем.

Киев не заставят говорить с Москвой

Впрочем, официальные лица на Западе говорят, что не будут давить на Украину, чтобы она вела переговоры с Россией о прекращении огня.

"Хотя помощь США Украине застряла в Конгрессе, администрация Байдена настаивает, что найдет способ ее предоставить, а официальные лица говорят, что у них нет альтернативного плана", - подчеркнули в материале.

Война России против Украины

Война не завершится до 2025 года, считает заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. По его словам, ожидается затяжная война, которая на разных этапах будет включать как завоевания, так и территориальные потери.

НАТО через несколько лет грозит война с РФ, если Запад должным образом не вооружит Украину, считает бывший руководитель подразделения по химическому оружию армии Великобритании, полковник в запасе Гемиш де Бреттон-Гордон. Как полагает военный, Россия может пойти в новое "решительное" наступление.

Бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Филип Бридлав сказал, что Украина выиграет войну с РФ, если Запад даст Киеву нужные вооружения. Однако сейчас союзники предоставляют оружие только для того, чтобы ВСУ продолжали держаться на поле боя.

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