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Путин не готов к переговорам: Данилов объяснил, зачем запускаются фейки

Анна Ярославская
27 декабря 2023, 07:30
Переговоры, которые предлагает страна-агрессор РФ, довольно просты – это капитуляция Украины.
Алексей Данилов, Владимир Путин
Алексей Данилов заявил, что Путин не готов к переговорам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам.

"Ни к каким переговорам Путин не готов. Путин или его окружение делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, что якобы готовы к переговорам", - сказал Данилов в интервью Голосу Америки, комментируя недавнюю статью в New York Times.

По словам Данилова, переговоры, которые предлагает Российская Федерация, довольно просты – это капитуляция Украины.

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"Мы не можем позволить себе капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля начала нас уничтожать. И мы и дальше будем идти к победе", - сказал секретарь СНБО.

Статья New York Times о готовности Путина к переговорам

Издание The New York Times недавно заявило со ссылкой на анонимные источники среди бывших российских и действующих американских чиновников, что российский диктатор Путин через посредников и кулуарные дипломатические каналы с сентября посылает сигналы западным странам.

Президент РФ якобы готов к прекращению огня и подписанию соглашения, но при условии, что все временно оккупированные украинские территории останутся за Россией.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал заявил, что материал NYT необходимо анализировать, а также делать соответствующие выводы.

По его словам, россияне хотели бы поскорее закончить вторжение. Вопрос в том, на каких условиях.

Как сообщал Главред, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет предлагать "мир" стране-агрессору РФ, поскольку тогда придется пойти на "капитулянтские условия" российского диктатора Владимира Путина. По его словам, Киев может предложить Кремлю только проигрыш.

Ранее заместитель помощника американского президента по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы к концу 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.

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