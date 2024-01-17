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Путин изменил риторику: в ISW оценили возможность переговоров Киева и Москвы

Анна Ярославская
17 января 2024, 10:20
Российские войска вернули себе инициативу на большей части фронта, кроме района боевых действий в Херсонской области.
Владимир Путин, Владимир Зеленский
Путин не поменял своих целей в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Российский диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать, что Кремль не заинтересован в переговорах с Киевом, и цели его войны неизменны - полная капитуляция Украины и Запада.

Как сообщают аналитики Института изучения войны, президент РФ изменил риторику. По его словам, теперь, после неудавшегося контрнаступления ВСУ, инициатива на поле боя полностью на стороне РФ.

"Это заметное изменение в риторике после заявления 14 декабря 2023 года о том, что почти все российские войска активно действуют и предыдущей характеристики министра обороны РФ Сергея Шойгу, назвавшего российские наступательные операции в Украине "активной обороной", - говорится в сообщении.

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В ISW отмечают, что 16 января на встрече с российскими муниципальными главами Путин заявил, что "украинскую государственность ждет невосполнимый удар", если текущее положение на фронте сохранится.

Путин подтвердил версию Кремля о том, что именно Украина, а не РФ, несет ответственность за отсутствие переговоров.

"Формула мира" Зеленского – это запретительные требования для переговоров", — сказал российский диктатор.

Путин также заявил, что любой переговорный процесс — это попытка побудить Россию отказаться от завоеваний за последние полтора года, и что это невозможно.

Аналитики также отмечают, что Кремлю, судя по всему, не хватает последовательного основания, чтобы объяснить текущие наступательные операции российской общественности. Хотя временами в рамках предвыборной кампании Путин, похоже, использует свою роль как главнокомандующего ВС РФ.

Переговоры России и Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев признал, что "переговоры" с Украиной не остановят Россию от захвата новых украинских городов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что для Украины неприемлемы условия завершения войны, которые исходят из Кремля.

Украина, ее союзники по G7 и небольшая группа стран глобального Юга в прошлом месяце провели тайную встречу, чтобы попытаться заручиться поддержкой украинских условий для проведения мирных переговоров со страной-агрессором Россией. Секретная встреча советников по национальной безопасности состоялась 16 декабря 2023 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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война в Украине Владимир Путин новости Украины война России и Украины Институт изучения войны
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