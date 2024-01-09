США и союзники провели тайную встречу с Украиной, где обсудили мирный план – Bloomberg

На встрече обсудили формулу мира Украины, а также принципы потенциального взаимодействия со страной-агрессором Россией в будущем.

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США и союзники провели тайную встречу с Украиной, где обсудили мирный план/ коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украина, ее союзники по G7 и небольшая группа стран глобального Юга в прошлом месяце провели тайную встречу, чтобы попытаться заручиться поддержкой украинских условий для проведения мирных переговоров со страной-агрессором Россией.

Секретная встреча советников по национальной безопасности состоялась 16 декабря 2023 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Она последовала за рядом больших и более публичных встреч, которые были призваны противодействовать попыткам РФ разделить Украину и ее союзников и показать их такими, которые "не желают вести переговоры о прекращении войны". Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналистов издания, встреча проводилась тайно отчасти потому, чтобы страны-участницы чувствовали себя комфортнее во время присоединения.

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Собеседники издания отметили, что благодаря меньшему формату мероприятия удалось провести более свободное и откровенное обсуждение формулы мира Украины, планов по продвижению этого процесса, а также принципов потенциального взаимодействия со страной-агрессором Россией в будущем.

В издании отметили, что усилия союзников по помощи Украине в последнее время ослабли. В частности, в США и Брюсселе до сих пор не могут утвердить очень важную помощь украинцам более чем на 100 миллиардов долларов.

По словам людей, которые знакомы с ходом заседания и которые попросили об анонимности, во время встречи в Эр-Рияд существенного прогресса достигнуто не было. Собеседники издания отметили, что Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться призывам стран Юга напрямую взаимодействовать с РФ.

Страна-агрессор РФ, которая не была приглашена на встречу, осудила усилия союзников Украины.

Также в Bloomberg отмечают, что в то время, как представители из Индии, Саудовской Аравии и Турции приняли участие в этой встрече, часть стран, которые ранее принимали участие в таких мероприятиях, на этот раз не отправили своих представителей. Среди них, в частности, Китай, Бразилия и ОАЭ. Бразилия, которая в этом году председательствует в G20, подала письменное заявление.

Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а Евросоюз и США выразили уверенность в том, что пакеты мер поддержки будут согласованы.

Кроме этого, по информации Bloomberg, Украина и ее союзники планируют провести еще одну встречу более широкой группы в Швейцарии. Она должна состояться на следующей неделе в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных на одном из направлений. Общие потери врага за минувшие сутки составили 375 человек, рассказал Александр Тарнавский.

Также ранее сообщалось, что ситуация на фронте сложная, россияне изменили тактику и начали штурм. Офицер ВСУ отмечает, что из-за существенного похолодания россияне стали меньше применять авиацию для ударов КАБами и ФАБами по позициям Сил обороны.

Напомним, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что фиксируется усиление обстрелов населенных пунктов российскими оккупантами в Харьковской области. Уже более 20 населенных пунктов находятся под огнем РФ. По словам главы Харьковской ОВА, российские оккупанты возобновили штурмовые действия на Купянском направлении, но успеха не имеют.

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